La Pieralisi Jesi vuole continuare a stupire: +9 in classifica rispetto allo scorso anno

Settimana di allenamenti e di test congiunti (oggi e sabato con la Clementina): la Pieralisi è tornata al lavoro a pieno regime e si prepara alle prime due gare del 2024, quelle che sanciscono il termine del girone d’andata. "Martedì abbiamo ripreso subito cariche, con tanta voglia di ricominciare a giocare - spiega Glenda Girini tramite i canali ufficiali del club - ci aspettano la trasferta in casa del Nottolini e poi a Jesi la squadra di Firenze Liberi e Forti. Anche durante le feste abbiamo continuato ad allenarci, senza perdere la concentrazione”.

L'ultima partita della Pieralisi risale al 9 dicembre, la vittoria nel derby a Moie, da allora il turno di riposo e poi le festività natalizie hanno imposto uno stop prolungato: il primo impegno del 2024 è in programma la sera di sabato 13. Una pausa che ha interrotto una fase positiva. ”Stavamo andando bene e abbiamo mantenuto alta l'intensità nel lavoro in palestra - prosegue il libero della Pieralisi - abbiamo continuato come se giocassimo nel fine settimana, non abbiamo abbassato la guardia”.

Il finale del 2023 ha mostrato una Glenda in grande crescita, pronta a giocare da titolare: ”È stato emozionante, non sono ancora abituata a partite di questo livello, mi ha fatto piacere contribuire ai risultati della squadra: mi sono sentita molto bene, a mio agio con tutte le ragazze. Adesso vogliamo concludere il girone di andata nel modo migliore possibile”.

La classifica del girone D della B1 premia per il momento la formazione anconetana, con il confronto rispetto alla scorsa stagione che è piuttosto eloquente. Dopo 10 gare di campionato, infatti, Jesi ha conquistato 21 punti, mentre un anno fa i punti erano ben 9 in meno. Il terzo posto è più che meritato e soprattutto a ridosso delle due posizioni che lo precedono, a fine campionato garantirebbe l’accesso ai play-off promozione per l’A2: sognare è più che lecito. La prima partita del 2024 è in programma per il prossimo 13 gennaio, quando la Pieralisi andrà in Toscana per affrontare la Nottolini Capannori (penultima in classifica), prima di chiudere il girone d’andata al PalaTriccoli con la Liberi & Forti Firenze.