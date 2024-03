Marco Gaspari, la Champions League per cancellare definitivamente le critiche?

È stato un set davvero d’oro quello che l’Allianz Vero Volley Milano ha conquistato ieri, per ultima, sul campo del Burhan Felek Voleybol Salonu. Un set che è valso la qualificazione alla Super Finals della CEV Champions League 2024. Quando l’ultimo attacco dei 35 punti messi a segno da Paola Egonu ha sfiorato le mani alte del muro turco e zittito un palazzetto fino ad allora mai domo con i suoi 7000 spettatori, si è scritta un’altra pagina di storia per il Consorzio Vero Volley.

Artefice di questa impresa è senza dubbio il tecnico anconetano Marco Gaspari che si è così espresso a fine gara: “Le ragazze oggi hanno avuto tantissimo coraggio. Davanti a noi abbiamo trovato una squadra che ha messo a segno ben 14 ace. Sapevamo sarebbe stata una gara difficilissima, infatti alla fine del quarto set ho detto che ormai eravamo abituati a soffrire. La squadra, nonostante il piccolo passaggio a vuoto nel Golden Set è cresciuta di punto in punto. Volevo fare anche un grande plauso allo staff medico, perché Alessia (Orro ndr) non avrebbe potuto scendere in campo, ma grazie allo staff lo ha fatto e ha lottato come una leonessa; sia lei che Helena (Cazaute ndr), anche lei in grossa difficoltà fisica dopo l’ultima partita. Un applauso a tutti: arrivare in finale non è mai facile, figuriamoci quella di Champions League. Adesso abbiamo poco tempo per riposare, ma queste ragazze hanno fatto un grandissimo lavoro”.

Per lo stesso Gaspari, la Champions League può diventare una occasione unica di rivincita. Nonostante lo scudetto sfiorato l’anno scorso, in questa stagione non sono mancate le critiche nei confronti proprio della gestione tecnica di Milano. È vero che c’è stata qualche battuta a vuoto, ma la squadra è ancora in corsa per il secondo posto in campionato, un risultato da non disprezzare visto che Conegliano guida la classifica di A1 senza neanche una sconfitta. In Champions il cammino è stato invece esemplare.

Nella fase a gironi le ragazze di coach Gaspari hanno conquistato 5 vittorie e una sola sconfitta (per altro ininfluente), superando poi il Lodz con due successi nei quarti di finale, prima delle semifinali al cardiopalma. Il bilancio è dunque di 8 vittorie e 2 soli ko in 10 incontri, con le Super Finals alle porte (contro Conegliano o l’Eczacibasi) e la possibilità di Marco Gaspari di aggiungere un nuovo trofeo personale alla Coppa CEV 2020-2021 che rimane per ora il momento più alto della sua carriera da primo allenatore.