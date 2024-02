Buon sangue non mente: Alice Usberti orgoglio di Sassoferrato

Un padre giocatore di basket ad alti livelli e una madre pallavolista con importanti trascorsi in A1. Con una famiglia così sportiva, Alice Usberti non poteva che sperare di ottenere importanti successi e in effetti si sta affermando nel volley. Classe 2006 (ha compiuto 17 anni lo scorso 10 dicembre), originaria di Sassoferrato, la giovane schiacciatrice si sta affermando a non molti chilometri da casa, per la precisione a Castelbellino con la Clementina 2020.

Il campionato di B1 la sta vedendo protagonista e non può che essere l’orgoglio di un’intera città ma soprattutto di papà Luca e di mamma Lenni Menchinelli (in A1 con Reggio Emilia e in A2 dal 2000 al 2004). Proprio la società in cui Alice milita da quest’anno l’ha intervistata, raccogliendo spunti piuttosto interessanti. La sua storia pallavolistica parte proprio da Sassoferrato per poi passare per Fabriano, Macerata e Jesi, dove ha giocato in Under 18 ed esordito in B2 prima di approdare alla Clementina 2020 nella scorsa estate.

La passione per il volley è cominciata presto: “Fin da subito cioè da bambina, con il fatto che mia madre ci abbia giocato per tanti anni fino alla serie A. Nella mia famiglia si mangiava pane e pallavolo”. Il sogno che sta coltivando è facile da intuire: “Penso che sia un po' il sogno di tutte le giovani e cioè di arrivare a giocare ad altissimi livelli, spero in serie A, per poter vivere, in generale, delle belle esperienze”.

L’esperienza con la Clementina la sta entusiasmando non poco: “Mi trovo benissimo quest’anno con tutte quante, nessuna esclusa. Sono molto legata a Monica (Ciccolini), compaesana e compagna di viaggio di ogni giorno. Ho trovato una squadra come non avevo mai avuto prima, sia come persone che come ambiente. Poi come up grade c’è coach Luca Paniconi, che mi sta dando molta fiducia e responsabilità, utilizzandomi anche nei momenti determinanti delle gare”.