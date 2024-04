A Collemarino si gioca il volley con la V maiuscola: Chiara Pesante convocata in Nazionale

Prosegue con successo l’attività del Club Italia del Centro, il progetto della Federazione Italiana Pallavolo, realizzato in collaborazione con i Comitati Territoriali, che vivrà il prossimo appuntamento, a partire da lunedì 29 aprile fino al 3 maggio, nella Regione Lazio. Il Direttore Tecnico delle attività Giovanili Femminili, Prof. Marco Mencarelli ha convocato 20 giocatrici, di Marche, Umbria, Lazio e Sardegna, presso il "Centro Sportivo A.M.-Vigna di Valle" in via Provinciale Vigna di Valle, Bracciano (Roma).

Molto buona, come da avviene da qualche tempo a questa parte, la presenza anconetana nel gruppo delle convocate. Spicca, in particolare, il nome di Chiara Pesante, giocatrice classe 2009 che fa parte della Pallavolo Collemarino. Proprio qui si gioca una delle pallavolo locali più propositive e interessanti. Non è un caso, infatti, se proprio la giovanissima atleta ha fatto parte del gruppo Under 14 capace di aggiudicarsi lo scorso anno il titolo di campione regionale. Il secco 3-0 ai danni della Cbf Balducci Paoloni 3M Volley rappresenta soltanto una delle prime gioie per Chiara che ora vuole distinguersi anche in Azzurro.

Ancona, Senigallia, Jesi e Filottrano si tingono d’Azzurro: 4 giovanissime atlete in Nazionale

Lo scorso marzo, invece, ha fatto parte della formazione Under 16 che ha conquistato il titolo di campione provinciale, da aggiungere a quello Under 18. Il settore giovanile va a gonfie vele, ma la Pallavolo Collemarino può vantare una prima squadra che sta lottando con le unghie e con i denti in Serie B2, con l’obiettivo salvezza ancora possibile. Insomma, un ambiente sano in cui la formazione e la crescita vengono prima di ogni altro aspetto.