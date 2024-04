Ancona, Senigallia, Jesi e Filottrano si tingono d’Azzurro: 4 giovanissime atlete in Nazionale

Il secondo appuntamento del Club Italia del Centro, iI progetto del settore nazionale femminile della FIPAV che scova e fa crescere i migliori talenti di Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria e Sardegna, si è svolto a Francavilla (Chieti), presso il Palazzetto dello Sport di Francavilla al Mare, dal 2 al 6 aprile. Le 26 atlete coinvolte si sono allenate sotto la guida del direttore tecnico Marco Mencarelli e del suo staff.

È stata una settimana intensa di lavoro sul campo, caratterizzata da doppie sessioni di allenamento durante le quali i tecnici regionali federali hanno avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto e confrontarsi con i tecnici federali in un contesto a 360°. Tra le province più rappresentate in questo caso c’è quella di Ancona, con quattro atlete che giocano nelle squadre della provincia e non possono non inorgoglire l’intero movimento. La prima giocatrice è Virginia Cerquetella che fa parte della G.S. Juniors Pallavolo Ancona.

Proprio la società marchigiana le ha dedicato queste belle parole: “Dopo l'esperienza vissuta a Cagliari con la prima convocazione del Club Italia avrà l'opportunità di allenarsi una settimana con tecnici nazionali e atlete di livello per un'esperienza importante a livello sia umano che sportivo. Un bravo a Virginia e soprattutto un sincero augurio per una settimana di sport e divertimento”. C’è poi Anna Giuliani che milita nella Polisportiva Libertas Jesi, classe 2009 conferma la vocazione di questo club nella crescita dei giovani talenti.

Nemmeno Julia Gordon della Pallavolo Senigallia (anche lei classe 2009) è nuova a queste importanti convocazioni in Azzurro, senza dimenticare Jedy Camilla Ubri (classe 2007), palleggiatrice della Volley Lab Ancona Team Volley ma tesserata con la Polisportiva Filottrano Pallavolo. I prossimi appuntamenti con il Club Italia del Centro sono in programma nel Lazio dal 29 aprile al 3 maggio, nelle Marche dal 4 all’8 giugno e in Umbria dal 5 al 9 luglio.