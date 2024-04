Ancona superstar nel Girone E: vittoria numero 21 e primo posto in cassaforte. Ora, i play-off per la Serie A3

In una primavera magica per la pallavolo maschile regionale, con la promozione in SuperLega di Grottazzolina ed il salto in A2 di Macerata, il volley “made in Marche” segue anche con grande attenzione gli sviluppi del Girone E di Serie B maschile, che vede Ancona ed Osimo nelle prime due posizioni e lanciate verso i play-off promozione di Serie A3. Entusiasmante, in particolar modo, la galoppata della formazione dorica, che contro il Rubicone inanella la dodicesima vittoria consecutiva mettendo in cassaforte il primo posto nella Pool.

I parziali maturati nella sfida contro la Sab Group (25-13, 25-19 e 25-14) non ammettono repliche. Gara diligente, quella disputata dalla The Begin Ancona contro una compagine che non ha offerto la sua miglior prestazione. Molto bene capitan Ferrini, soprattutto dalla linea dei 9 metri, seguito da Santini, anch’egli efficace in battuta. Qualche calo di concentrazione durante i set da parte dei locali che, per fortuna, non ha mai messo in discussione la vittoria finale, la tredicesima della stagione con il massimo scarto.

Per la squadra di Dore Della Lunga ancora un ultimo impegno, nuovamente tra le mura amiche, nel derby contro Loreto prima di archiviare la stagione regolare con il turno di riposo da osservare in concomitanza con l’ultima giornata prevista dal calendario. Poi, scatteranno i play-off: le prime piazzate nella graduatoria di ogni singolo girone verranno divise in tre raggruppamenti, con la disputa di un girone all’italiana, la cui classifica avulsa regalerà alla prima uno dei sei posti per la Serie A3 2024/25. Un appuntamento importante per i dorici, che potrebbero coronare una stagione sin qui strepitosa (ventuno vittorie e due sole sconfitte) riportando nel capoluogo una Serie A che manca da tantissimo tempo.