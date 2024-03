L’impatto economico degli Europei di Volley su Ancona: come è cambiato il PalaRossini

Si è tenuta a Roma, presso gli uffici del Ministro per lo Sport e i Giovani, la presentazione del report sull'impatto socio-economico dei Campionati Europei di Pallavolo 2023, manifestazione che si è rivelata un grandissimo successo, sia in termini di spettatori nei palazzetti, che d'interesse da parte degli appassionati.

Il report è stato presentato in anteprima al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, al Ministro dell'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti, due dei dicasteri che insieme al Ministero del Turismo, rappresentato all’incontro dalla vice capo di gabinetto Emanuela Tripi, e al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, hanno sostenuto la Federazione Italiana Pallavolo e la Confederazione Europea in un progetto che ha permesso alla pallavolo di essere grande protagonista in Italia per oltre un mese.

In particolare, è emerso come i Campionati Europei Maschili siano stati occasione per incidere concretamente sulla dotazione impiantistica delle città ospitanti. Una di queste era Ancona che ha dato il suo contributo con il PalaRossini. L’impianto marchigiano è stato protagonista di ben otto partite della manifestazione (in numero superiore rispetto alle altre sedi scelte). Due di questi match hanno riguardato la nostra Nazionale, per la precisione il netto 3-0 degli Azzurri ai danni della Svizzera e il pirotecnico 3-2 con cui l’Italia ha piegato la Germania. Grazie a questa scelta di Ancona come sede degli Europei, il PalaRossini è stato interessato da una serie di inteventi di adeguamento e riqualificazione.

Inoltre, il taraflex utilizzato è stato destinato a rimanere sul territorio ospitante, secondo le indicazioni di FIPAV in condivisione con gli Enti del territorio. Inaugurata nel 1992, questa struttura (nota anche come PalaPrometeo per esigenze di sponsorizzazione) è il principale palazzo dello sport di Ancona e vanta oltre 5mila posti a sedere. La sua particolare localizzazione tra le campagne del Conero ha persino ispirato il celebre telecronista Bruno Pizzul che ne ha parlato come della “bomboniera dello sport italiano”.