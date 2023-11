La pallavolo anconetana sogna la Serie A grazie a Pieralisi Jesi e Clementina 2020

A come Ancona, ma anche come Serie A, la A2 per la precisione. È questo il sogno che sta coltivando il movimento pallavolistico femminile della provincia marchigiana, ben rappresentato in questo inizio di stagione 2023-2024 dalla Pieralisi Pan Jesi e dalla Clementina 2020. Entrambe le formazioni militano nel girone D della Serie B1 e la loro classifica dopo sei turni di campionato parla chiaro: sia le rossoblu jesine che il club di Castelbellino sono nelle posizioni nobili, in piena corsa per i play-off promozione, anche se si sta pur sempre parlando del primo scorcio di campionato. Le ambizioni comunque non mancano e per i tifosi anconetani è bello sapere di poter sostenere due team che tengono altissimi i loro colori.

In vetta c’è per il momento la FGL Castelfranco (Pisa) che guarda tutti dall’alto con 14 punti conquistati in 5 partite. Subito dietro c’è lo United Pomezia a quota 12, proprio come la Pieralisi Jesi (oltre al Volleyrò Casal De’ Pazzi). A 11 punti troviamo invece la Clementina 2020. Non sarà semplice mantenere questo ritmo, ma l’impressione che hanno dato le due squadre finora è stata quella di potersela giocare con chiunque. La Clementina non è però una novità se si parla di classifica d’èlite in questa categoria.

Nella stagione 2021-2022 la formazione guidata allora da coach Mucciolo sfiorò i play-off proprio all’ultima giornata e dopo aver accarezzato il sogno con ben 12 vittorie consecutive. Lo scorso anno, al contrario, le Clementine hanno faticato più del previsto, salvandosi nelle ultime giornate e sempre con un girone di ritorno di tutto rispetto. La Pieralisi Jesi viene invece da due salvezze faticose in altrettanti campionati, nel 2021-2022 grazie al play-out vinto contro la Pallavolo Teatina e nel 2022-2023 con 4 punti di vantaggio sulla zona “calda” della classifica.

Quest’anno le rossoblu appaiono più mature e convinte dei loro mezzi, come ben testimoniato dai successi esterni su taraflex non semplici come quelli del Volleyrò e di Trevi. La Clementina, al contrario, ha inanellato quattro vittorie di fila: all’esordio è stata costretta a inchinarsi di fronte all’attuale capolista Castelfranco, poi ha regolato Pomezia, Santa Lucia, Firenze e Ambra Cavallini. Con due tecnici di sicuro affidamento come Sabbatini (Jesi) e Paniconi (Clementina), quella vocale quasi impronunciabile per motivi di scaramanzia potrebbe essere più realistica del previsto.