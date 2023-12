B1. La Pieralisi Jesi vince in rimonta il derby della Vallesina: Clementina domata al 4° set

La Pieralisi Jesi vince in rimonta uno splendido derby della Vallesina che non ha affatto tradito le attese. La Clementina 2020 si è illusa dopo un bel primo set, poi sono emerse le differenze già evidenziate dalla classifica del girone D della Serie B1 di volley femminile. La grande mattatrice del match è stata senza dubbio Sofia Moretto, autrice di ben 22 punti, mentre tra le clementine soltanto Canuti e Grilli sono riuscite a raggiungere la doppia cifra. Jesi è così salita a quota 21 punti, a ridosso della zona promozione, mentre la Clementina rimane ferma a sei lunghezze dopo questa seconda sconfitta consecutiva.

Dopo un avvio equilibrato (3-3), la Pieralisi prende il largo (9-14) e resiste ai tentativi di rimonta delle padrone di casa (12-14). Concreta ed efficace nel gioco, la formazione jesina resta in testa finché sul 18-20 non subisce il break delle padrone di casa: 21-20. Non manca un po' di nervosismo per delle decisioni arbitrali discutibili e si lotta punto a punto (22-22), con la Clementina che ha il guizzo vincente sul finale. Nel secondo set, continua il buon momento delle padrone di casa (10-5) che si spingono fino al 13-8. La Pieralisi non resta a guardare (14-12) e, sfruttando gli errori al servizio delle avversarie, recupera: 16-16.

Moretto e compagne allungano e sono brave a non farsi raggiungere (21-23) e a strappare un set che poi nell'economia della gara diventa decisivo. Nei due parziali successivi, infatti, la Pieralisi sarà sempre avanti, tenendo saldamente in pugno il match. Nel terzo, Jesi parte forte (5-10), sbaglia poco ed è più continua in attacco (12-18). La Clementina ci prova (17-20) ma la Pieralisi ha una Moretto in più (17-21) e, sul 19-23, non si distrae e va a chiudere con Paolucci. Il quarto parziale è un monologo jesino (4-13), le padrone di casa sono molto fallose e via via sempre più rassegnate: 6-18. La Pieralisi domina (8-20) e va ad espugnare il campo della Clementina finora inviolato. Il tabellino del match:

CLEMENTINA 2020-PIERALISI JESI 1-3 (25-22, 22-25, 20-25, 11-25)

CLEMENTINA: Dalla Rosa 12, Ciccolini 1, Stafoggia 4, Usberti 6, Fedeli 8, Canuti 10, Grilli 10, Saveriano, Pizzichini 1, Paparelli, Boari n.e., Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi

JESI: Quinteros n,e,, Girini (L1), Cecconi (L2), Andreoli 1, Pepa n.e., Paolucci 10, Peretti 10, Castellucci 10, Marcelli, Miecchi, Pomili 5, Milletti 8, Moretto 22. All. Sabbatini