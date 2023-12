È il giorno del derby della Vallesina: chi la spunterà tra Clementina 2020 e Pieralisi Jesi?

È ora di derby tra Clementina 2020 Volley e Pieralisi Pan Jesi, due società e due squadre che rappresentano la storia della pallavolo nella Vallesina. Ogni partita costituisce un evento importante del calendario, cresce man mano l’attesa tra gioia e ansia, ma oggi tutto si amplifica ed aumenta. Giocare un derby è un’emozione talmente particolare che, in genere, esalta le doti tecniche ed agonistiche dei protagonisti, ma può anche bloccarle ed inibirle. Le jesine vengono da una bella prova di forza contro il Santa Lucia e saranno cariche al massimo per affrontare la partita più sentita del campionato.

Al contrario le clementine, reduci dalla pesante sconfitta di Cesena, vorranno riscattarsi e tornare al successo, partendo dalla vittoria casalinga dello scorso anno per 3 a 0. La Pieralisi si è fortemente mossa sul mercato estivo per evitare di soffrire troppo come successo nelle ultime due stagioni. Sono arrivate alla corte di Luciano Sabbatini la forte opposta Moretto da Imola (B1) e la centrale Alessia Pomili da Offanengo (A2). Ma vincere in casa della Clementina 2020 sarà un bel problema per chiunque voglia dimostrare di meritare i play-off promozione, Pieralisi compresa, e rappresenterà il bivio decisivo verso il successo finale. Questo derby non può essere considerato una gara come tutte le altre, una partita generica di campionato.

Sarà l’ennesima sfida di una lunga serie tra due formazioni che si sono sempre rispettate e affrontate lealmente, ma a viso aperto e non senza un pizzico di pepe. Non è in palio la sola supremazia territoriale, la rivalità è storica e la lotta, specialmente sotto rete, sempre aspra e pungente. Viste le premesse, la partita si preannuncia sicuramente di livello superiore, tra due squadre che sanno esprimere una pallavolo eccellente in tutti i fondamentali, con schemi di gioco spettacolari e straordinarie performance individuali. Lo spettacolo, però, dovrà essere anche sulle tribune, con i tifosi che avranno grande importanza nello spingere, con il proprio calore ed il proprio incitamento, le rispettive beniamine.