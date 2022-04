Pieralisi Jesi, parla il presidente: "Dispiace per le ragazze, ma reagiremo subito"

La sconfitta di sabato in casa contro il Volleyrò Casal De’ Pazzi ha lasciato qualche scoria di troppo nella Pieralisi Pan Jesi. A fare il punto della situazione è stato il presidente Gabriele Pieralisi: "Dispiace per le ragazze, avevano voglia di fare il risultato e si è visto. Hanno messo massimo impegno, grinta e determinazione e questo è molto importante anche per le partite a venire. Erano reduci dai cinque set di Isernia mercoledì notte, hanno tenuto bene; dispiace non avere fatto punti”.

Fin qui le note positive della sfida del PalaTriccoli ma Gabriele Pieralisi non può fare a meno di notare qualcos’altro. "Dispiace invece - prosegue il presidente - aver visto un arbitraggio indegno di un campionato nazionale di serie B1: tutti commettono errori ma quando vengono fatti, sistematicamente, da una parte sola, nei momenti cruciali dei set. La partita l'hanno vista in molti, nel terzo parziale il primo arbitro ha deciso la gara. Capitolo chiuso, recuperiamo le forze e pensiamo alla gara di giovedì, giochiamo con il giusto atteggiamento e con la stessa grinta".