B1: la Pieralisi Jesi rimane in partita per tre set ma si arrende in casa contro Volleyrò

Una sconfitta che non ci voleva. La Pieralisi Pan Jesi si arrende in quattro set tra le mura amiche contro il Volleyrò Casal De’ Pazzi, formazione giovane ma sempre insidiosa e scorbutica. La formazione marchigiana inizia in maniera contratta l'unica sfida casalinga del mese di aprile e dopo un iniziale punto a punto (9-9), subisce l'allungo delle ospiti (12-17). Sabbatini chiama il suo secondo time-out sul 13-19 ma le sue ragazze mancano di precisione mentre le romane sono più continue al servizio e in attacco (14-22).

Il gap è troppo ampio per una rimonta. Nel secondo set, le jesine hanno un'altra marcia: sono loro a prendere il largo sul 10-7. Il tecnico ospite Ebana ferma il gioco sul 12-8 ma la Pieralisi Pan resta lucida e soprattutto aggressiva, portandosi sul 17-10 e poi sul 22-12. Concede qualcosa sul 23-14, sul turno di battuta di Carpio (23-17), per chiudere poi con due conclusioni di Pirro.

Nel terzo set, dopo un'iniziale fuga jesina (8-4), le ospiti passano avanti grazie al servizio (9-10). La sfida si infiamma: sul 15-15, la Pieralisi Pan allunga con capitan Marcelloni (18-15) e poi con Paolucci (20-17). Casal de' Pazzi non molla (22-22) e, nella volata finale, un paio di decisioni arbitrali accendono gli animi in campo e sugli spalti: le romane ne approfittano per strappare il set al secondo tentativo.

La Pieralisi Pan fatica a ritrovarsi (6-9), mette il cuore in campo (9-11) ma non ha la precisione dei colpi (9-13). Le romane crescono a muro (11-16) e sono più continue in attacco (12-21): il finale non riserva loro sorprese, il divario nel punteggio resta troppo ampio per una rimonta. Il tabellino del match:

Pieralisi Pan Jesi-Volleyrò Casal De’ Pazzi 1-3 (16-25, 25-17, 23-25, 15-25)

PIERALISI PAN JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Usberti n.e., Pepa n.e., Paolucci 12, Pirro 16, Durante 3, Canuti 13, Malatesta 7, Bazzani 1, Milletti 1, Marcelloni 3. All. Sabbatini

CASAL DE' PAZZI: Cabassa 14, Di Mario (L), Atamah 8, Polesello 9, Mariani, Cavallieri, Carpio 3, Zuliani 6, Marku, Orlandi 3, Camerini 13. All. Ebana