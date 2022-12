Volley B maschile, la Nova Volley Loreto vede la salvezza con il 3-0 a San Giovanni in Marignano

VENTILSYSTEM SAN GIOVANNI IN M. - NOVA VOLLEY LORETO 0-3

VENTILSYSTEM SAN GIOVANNI IN M.: conci 5, Magi 2, Venturini 4, Mancinelli 6, Franco 4, Uguccioni 11, Ferraro (L), Ceccarelli, Cafaro (L), Morichelli 7, Sanchi, Gradoni l. All.D ella Balda

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti, Campana 2, Sannino, Torregiani 21, Alessandrini 9, Vecchietti, Angeli 14, Cozzolino, Mangiaterra 4, Genovesi 2, Dignani (L), Ausili, Papa (L2). All. Giombini

ARBITRI: Mazzocchio e Marani

PUNTEGGIO: 20-25; 20-25; 20-25

LORETO – Secondo vittoria consecutiva per 3-0, terzo sorriso consecutivo, secondo successo esterno stagionale e squadra virtualmente salva. Si chiude col botto il 2022 della Nova Volley Loreto di coach Giombini che ha sbancato il campo di San Giovanni in Marignano con un triplice 20-25, squadra diretta concorrente alla salvezza, issandosi in 10’ posizione essendo virtualmente salva. I neroverdi hanno sopravanzato proprio i romagnoli ora quartultimi e agganciato i pugliesi di Modugno a quota 11. Soprattutto la squadra ha giocato una partita convincente anche in trasferta sfoderando una prestazione fondamentale in un match forse determinante per il prosieguo della stagione. Dopo i due successi casalinghi consecutivi nei derby contro la Lube e la Us’79 Civitanova, fare bene e vincere anche lontano da Loreto era importante per chiudere bene l’anno confermandosi in grande crescita di convinzione.

La squadra ha sofferto solo nella parte centrale del 1’ set nella quale è andata sotto di un paio di punti ma poi ha ricucito il gap aggiudicandosi l’importantissima prima frazione con un parziale di 11-4 proseguendo la corsa di testa senza più guardarsi indietro. Top scorer il solito capitano Torregiani autore di 21 punti. Bene anche Angeli con 14 punti personali. Buon il lavoro a muro e la battuta. Ora la lunga pausa natalizia. Si riparte domenica 8 gennaio con un altro scontro diretto ospitando Modugno che ha 11 punti come i neroverdi.