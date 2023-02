Serie B maschile, la Nova Volley Loreto perde a Montorio al Vomano 3-1 senza i due palleggiatori

MONTORIO AL VOMANO. - NOVA VOLLEY LORETO 3-1

MONTORIO AL V.: Pasquantonio, Ranalli (L2), Careca 6, Porcinari 15, Taraschi, Marcotullio 3, Caridi 13, Provvisiero (L), Tidona 14, Anselmi 2, Di Terlizzi 14. Al. Colella

NOVA VOLLEY LORETO: Giannini, Sannino, Torregiani 28, Alessandrini 14, Angeli 5, Cozzolino 1, Mangiaterra 2, Genovesi 5, Dignani (L), Forconi, Papa. All. Giombini

ARBITRI: Rizzo e Azzolina

PUNTEGGIO: 25-22; 18-25; 25-21; 25-16

LORETO – Giornata da ricordare per Leonardo Forconi. Il palleggiatore dell’under 17 della Nova Volley Loreto ha giocato da titolare con buoni risultati nella trasferta della 1’ di ritorno di serie B a Montorio Al Vomano. Super emergenza in regia per coach Giombini che, dopo Ausili, in settimana ha perso per infortunio anche Francesco Campana.

La squadra ha fatto di necessità-virtù abbassando ulteriormente l’età media del sestetto schierando titolare il giovane regista classe 2007 meritandosi a fine gara i complimenti del suo tecnico e schierando il secondo libero Emanuele Papa come eventuale cambio in regia.

Unico neo gli zero punti conquistati nella trasferta abruzzese conclusasi 3-1 per i padroni di casa ma la squadra, in massima emergenza, assente anche Carotti titolare a Modugno, ha ritrovato Genovesi titolare con la convocazione del giovane Giannini, ha dato battaglia per 3 set, vincendo il secondo e cedendo solo nel 4’ set.

Non sono bastati i 28 punti di capitan Torregiani contro un avversario molto esperto, capace di realizzare ben 17 muri di cui 12 firmati dalla coppia di centrali Tidoni e Caridi e ora fuori dalla lotta salvezza.

In ottica permanenza nella categoria diventa fondamentale lo scontro diretto di domenica prossima al Palaserenelli contro Castellana Grotte battuta al tiebreak all’andata in Puglia in attesa che dall’infermeria arrivino buone notizie.