Volley B maschile, la Nova Volley Loreto chiude l'andata con un ko: Turi passa in tre set

ARRE’ FORMAGGI TURI - NOVA VOLLEY LORETO 3-0

ARRE’ FORMAGGI TURI: Matheus 16, Portoghese, Taccone 7, Dammacco (L), Atene, Sciò 11, Furio, Cassano, Primavera 4, Ventrella, Ruggiero 10, Manginelli 5, Di Masi (L), Incampo 5. All. Castellaneta

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 3, Campana 3, Sannino, Torregiani 12, Alessandrini 4, Angeli 3, Cozzolino, Mangiaterra 7, Genovesi, Dignani (L), Forconi, Papa (L2). All. Giombini

ARBITRI: Galiuti e Bianchi

PUNTEGGIO: 25-11; 25-21; 26-24

TURI (BA) – La Nova Volley Loreto chiude la serie positiva di 4 vittorie scivolando a Turi contro un avversario apparso nettamente superiore ai neroverdi come testimonia la classifica e

Partita mai in discussione fin dalle prime fasi con la Arrè Formaggi a fare corsa di testa e la Nova Volley incapace di reggere i ritmi bersagliata dal servizio dei pugliesi autori di ben 9 aces e senza soluzioni in attacco eppure capace almeno nel 3’ set di mettere addirittura la testa avanti (14-16) e poi di allungare la partita ai vantaggi e chiudere la partita con sprazzi di luce che saranno importanti per lavorare bene nella pausa e presentarsi alla partenza del girone di ritorno il 4 febbraio a Montorio al Vomano, scontro diretto, con rinnovata energia.

Buona la prima da titolare per Lorenzo Carotti in campo al centro per Genovesi e, con Mangiaterra, capace di formare la coppia di centrali più giovane della serie B a confermare la vocazione della società neroverde alla valorizzazione del settore giovanile di casa.

La Nova Volley Loreto è al giro di boa con 13 punti in 13 partite al confine della zona rossa con una prima parte di campionato negativa e una crescita costante che ha consentito di centrare le 4 vittorie consecutive tutte in scontri diretti che hanno ridato morale ed entusiasmo. Per centrare l’obiettivo serve un ulteriore step.