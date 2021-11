Nova Volley Loreto, il rammarico di coach Ippoliti: "Lasciare punti per strada potrebbe pesare"

Il 3-2 subito dalla Nova Loreto Volley a Castelferretti, dopo essere stata avanti per 2-0, non poteva passare inosservato. A suscitare rammarico dunque non è il risultato finale in sè, ma le modalità in cui esso è maturato. Il motivo principale consta nel fatto che quella dello scorso fine settimana era un match importantissimo, che si giocava contro un avversario che aveva e ha tutt'ora lo stesso obbiettivo, quello della permanenza in cadetteria.

Il coach Marcello Ippoliti non nasconde il proprio disappunto: "Sono molto rammaricato – ha detto l’allenatore della Nova Volley – e con i ragazzi in settimana dovremo capire sia i motivi per i quali non siamo riusciti a chiudere un incontro che abbiamo avuto in mano per un’ora facendo molte cose bene ma, anzi, avanti 0-2, ci siamo fermati perdendo malamente il 3’ set e dando morale ad una squadra che aspettava proprio un aiuto da noi per tornare a crederci cosa che puntualmente ha fatto vincendo poi al tiebreak".

Gli acciacchi, che non hanno permesso a gente del calibro di Vallese e Alessandrini di scendere in campo e costretto Mazzanti ad allenarsi durante la settimana a scartamento ridotto, non devono avere certo aiutato, ma il tecnico non vuole troppe giustificazioni: "I contrattempi fisici ci sono per tutti e non dobbiamo drammatizzare. Mazzanti rientra per il match domenica e aspettiamo gli altri perché abbiamo bisogno di tutti gli effettivi".

Domenica c'è la sfida alla capolista Ancona: "Rispetto a noi è una squadra rodata e già con delle certezze. Le tre vittorie piene consecutive danno loro non solo morale ma alle avversarie la certezza di affrontare una squadra forte. Per noi sarà una partita complicata e ci vorrà una prestazione anche migliore di quella di due settimane fa contro la Paoloni per continuare a muovere la classifica".

Infine un curioso aneddoto, vale a dire i tre tie break disputati in tre giornate: "E’ un primato che tutto sommato non mi sorprende – chiude il coach - perché siamo altalenanti nella prestazione, realizziamo e subiamo continui break e significa che abbiamo qualità per fare bene ma non abbiamo ancora acquisito la necessaria quadratura e maturità. Dobbiamo crescere e alla svelta".