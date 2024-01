La Jesi pallavolistica sogna la Serie A dopo 14 anni: la Pieralisi vince e convince

Correva l’anno 2010: quasi tre lustri fa il campionato di A1 di volley femminile terminava con la Giannino Pieralisi quarta in classifica nella regular season, semifinalista dei play-off scudetto e anche della Coppa Italia. Sembrava l’ennesimo capitolo promettente di una formazione capace di vincere una Coppa CEV e di sfiorare molti altri trofei, un vero vanto per la città di Jesi. In realtà, si tratta dell’ultima stagione nella Serie A femminile di un club jesino, con un’assenza che dura ormai da 14 anni. La lunga attesa potrebbe terminare con un’altra squadra che gioca oggi al PalaTriccoli e che sta disputando un campionato di B1 di tutto rispetto.

Il nome non è poi molto diverso, visto che la Pieralisi Pan Jesi ha buonissime probabilità di puntare alla Serie A2, non una semplice suggestione. La formazione rossoblu allenata da coach Luciano Sabbatini è arrivata al giro di boa del girone D con un incoraggiante terzo posto, l’ultimo disponibile per accedere ai play-off promozione. Dopo 12 gare disputate, le marchigiane sono precedute in classifica soltanto dalla FGL Castelfranco che ha 31 punti e dall’Angelini Cesena che segue a tre lunghezze.

La Pieralisi ha appena un punto in meno rispetto alla seconda piazza, mentre la vetta dista quattro punti, dunque il bilancio è positivo come non mai. Tra l’altro, la stagione 2023-2024 è stata impreziosita dalla vittoria nel derby contro l’altra compagine anconetana del girone, la Clementina 2020 (3-1 in trasferta a Maiolati Spontini). La rivalità provinciale sta rendendo la cavalcata di Jesi ancora più appassionante dopo due campionati in cui la salvezza era stata raggiunta per il rotto della cuffia.

Con la chiusura del girone d’andata, ci sarà una nuova pausa dopo quella natalizia, un vero peccato perché nonostante queste interruzioni la Pieralisi viene da 4 vittorie consecutive. Per l’eventuale quinta “sinfonia” si dovrà attendere il prossimo 11 febbraio, quando le ragazze di coach Sabbatini saranno di scena a Pontedera contro l’Ambra Cavallini: l’avversario naviga poco al di sopra della zona retrocessione, ma c’è da scommettere che le jesine sfodereranno la solita concentrazione che le ha contraddistinte fino a questo momento. La Serie A sarebbe un vero sogno, ma in fondo sognare non costa nulla.