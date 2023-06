Serie B maschile, l'Accademia Volley Ancona mette a segno il colpo Fantauzzo

Un altro importantissimo tassello per la nuova Accademia Volley Ancona. La società dorica ha messo sotto contratto lo schiacciatore Leonardo Fantauzzo. Classe 1997, aretino di nascita, la scorsa stagione militava all’Intervolley Foligno e ha disputato una stagione sontuosa. Il miglior posto 4 del girone F, così è stato considerato dagli addetti ai lavori.

Sono già quattro i nuovi volti biancorossi: oltre a Fantauzzo, ci saranno Ferraro, Pulita e Giorgini, accanto ai riconfermati Larizza, Giombini, Durazzi, Gasparroni, Tomassetti, Santini e Albanesi. Il direttore sportivo Roberto Bebi Leonardi sta chiudendo in questi giorni le ultime trattative con l’obiettivo di definire la squadra prima del periodo estivo.

«La chiamata dell’Accademia Volley mi ha incuriosito sin da subito – dice Fantauzzo -. Ascoltando le parole del Ds e del coach Della Lunga ho capito fin dall’inizio che era un progetto serio e molto ambizioso al quale non ho resistito. Il mio obiettivo è sempre lo stesso ogni stagione: dare il massimo per la squadra e per la società in modo da non avere rimpianti. È questa la strada, a mio parere, per ambire a grandi risultati. L’augurio che faccio a me e ai miei futuri compagni è quello di divertirsi perché è proprio con il divertimento che vengono fuori le cose migliori. Personalmente, lavorerò sodo per migliorare ancora, mettendomi quotidianamente in gioco in palestra».