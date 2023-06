Serie B maschile, l'Accademia Volley Ancona mette a segno una conferma pesante: Larizza è ancora biancorosso

Tommaso Larizza non si muove da Ancona. La società dorica riconferma il suo alzatore anche per la prossima stagione. Va ad aggiungersi a Giombini, Durazzi, Gasparroni, Tomassetti, Santini e Albanesi, oltre ai nuovi Ferraro, Pulita e Giorgini. Squadra pressoché al completo, con ancora un paio di colpi di mercato da mettere a segno su cui sta lavorando alacremente il direttore sportivo Roberto “Bebi” Leonardi.

«Sono felice di avere l’opportunità di continuare a crescere con questa società, che ha fatto un ulteriore passo in avanti mettendo le basi per affacciarsi al mondo della pallavolo professionistica, sia a livello dirigenziale che a livello tecnico, investendo non solo sulla prima squadra ma molto anche sul settore giovanile, un aspetto fondamentale per il successo di un progetto a lungo termine come questo – le parole di Larizza -. Il nucleo del gruppo squadra è lo stesso di quando sono arrivato ad Ancona 5 anni fa, perciò sono certo che l’inserimento dei nuovi innesti e l’affiatamento generale che ne conseguirà non saranno un problema, anzi il gruppo dovrà essere la nostra forza per riuscire a prevalere sulle altre partecipanti del girone, che sembra essere tornato ai livelli antecedenti all’introduzione della serie A3».

E gli obiettivi? «Sarebbe una contraddizione non parlare di playoff – ammette l’alzatore -. Ci sono tutte le condizioni per vincere, ma sicuramente non sarà un’impresa facile o scontata».