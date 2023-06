Serie B maschile, altre due conferme importanti in casa Accademia Volley: Santini e Albanesi restano in biancorosso

Ancora riconferme per l’Accademia Volley Ancona. Dopo Giombini, Durazzi, Gasparroni, Tomassetti, a cui si sono aggiunti i nuovi Ferraro, Pulita e Giorgini, la società biancorossa rinnova il contratto anche all’opposto Marco Santini e al palleggiatore Matteo Albanesi. Inizia a delinearsi l’ossatura della squadra dorica, nella quale gli uomini di esperienza guideranno i più giovani con l’obiettivo di lottare per le prime posizioni.

«Sono davvero contento di poter proseguire il mio percorso con l’Accademia, società molto ambiziosa e determinata – le parole di Santini -. Sono sicuro che l’anno che ci aspetta sarà molto insidioso ma spero di poter ottenere buoni risultati insieme alla squadra che la società sta costruendo».

«Sono felice di rimanere a giocare in questa società – dice anche Albanesi -.Per me è un piacere e un onore, è un bellissimo ambiente, sia per quanto riguarda i giocatori, sia per quanto riguarda la società. Il mio obiettivo di quest’anno è quello di migliorare tecnicamente e tatticamente e di farmi trovare sempre pronto all’occorrenza, come nello scorso campionato. Cercherò di ripagare questa fiducia nel migliori dei modi. L’intenzione è quella di migliorare l’ottimo risultato ottenuto nella scorsa stagione, quindi per farlo servirà impegno e duro lavoro a partire da subito. Da parte mia ce la metterò tutta».