Vigor, mercato chiuso. Il ds Moroni: «Soddisfatti dell'organico, felici per le tante conferme»

Il mercato della Vigor Senigallia è ormai concluso. A confermarlo è il direttore sportivo Roberto Moroni, che in questa caldissima estate non ha fatto altre che condurre trattative, e la società si è detta orgogliosa del suo lavoro, ancora una volta. «Sono contento anche io dell’organico allestito – commenta il diesse – innanzitutto e soprattutto per tutte le conferme annunciate. Non era affatto semplice confermare il blocco di giocatori che avremo a disposizione nella prossima stagione. La concorrenza è stata tanta, siamo riusciti a trovare un punto di incontro con tutti perché la volontà di proseguire insieme da ambo le parti era tanta. I confermati possiamo definirli dei veri e propri acquisti».

Moroni si sofferma anche sui volti nuovi: «Capezzani è un giocatore che seguivamo veramente da tanto tempo – rivela – e finalmente quest’anno si sono create le condizioni per il suo arrivo. Scheffer è un fuoriquota già pronto, che ha fatto veramente bene con la maglia dell’Osimana. Parliamo di due acquisti mirati, come quelli di Alessandroni e Serfilippi: per quanto riguarda loro due si tratta di un ritorno a casa. I ragazzi cercavano la serenità che questa città gli ha sempre regalato. Vogliono mostrare a tutti quanto siano cresciuti nelle loro recenti esperienze».

Il direttore sportivo rossoblù fissa inoltre gli obiettivi: «Il più importante è quello di confermarci dal punto di vista del gioco. L’anno scorso abbiamo conquistato un grande status di credibilità, ci siamo guadagnati il rispetto delle rivali in una nuova categoria e dobbiamo provare a ripeterci. E’ ovviamente prematuro pronosticare il campionato che disputerà la Vigor Senigallia, siamo ancora in piena estate. Tante rivali si stanno attrezzando, non conosciamo il girone. La priorità è quella di regalare ai tifosi una Vigor credibile, vogliosa di imporsi contro tutti».