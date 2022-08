Vigor, si comincia a Genzano di Roma. Ma prima il derby di Coppa a Fano

Comincerà con una trasferta nel Lazio l’avventura della Vigor Senigallia nel torneo 2022/2023 di Serie D. I rossoblu, che sono stati ricompresi nel Girone F insieme alle altre formazioni marchigiane (Montegiorgio, Sambenedettese, Porto d’Ascoli, Fano e Tolentino), esordiranno al “Bruno Abbatini” di Genzano di Roma, nel match valevole per la giornata inaugurale che si disputerà il 4 settembre contro il Cynthialbalonga. Il format del torneo prevede la promozione per la prima classificata, play-off dalla seconda alla quinta e le ultime che scenderanno nell’Eccellenza regionale, con spareggi salvezza per le formazioni arrivate dal 13° al 16° posto, che sanciranno altre due retrocessioni.

La Vigor esordirà al “Bianchelli” l’11 settembre contro il Chieti, mentre il primo derby è previsto il 9 ottobre in casa contro il Tolentino. Sfida tutta “Made in Marche” anche in occasione dell’ultima di andata, che si disputerà nel turno infrasettimanale prenatalizio (mercoledì 21 dicembre), prima del pausa che vedrà le formazioni ritornare in campo dopo l’Epifania del nuovo anno. Altra sosta dopo la nona di ritorno (il 5 marzo 2023) e dopo il secondo ed ultimo impegno infrasettimanale previsto dal calendario (giovedì 6 aprile). Come gustoso antipasto del campionato ci sarà, però, il match valevole per la fase preliminare della Coppa Italia di Serie D. I rossoblu faranno visita al Fano, col match che si disputerà donani alle ore 18 presso lo Stadio “Mancini”. La squadra vincente entrerà nel tabellone principale della competizione, ed affronterà nel primo turno il Montegiorgio.