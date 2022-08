Vigor a tutto derby: amichevole col Marzocca, poi Coppa Italia a Fano

Con i motori ancora in fase di rodaggio, la Vigor Senigallia comincia la settimana che traghetterà i rossoblù al primo impegno ufficiale stagionale. La squadra allenata di mister Clementi sarà infatti di scena al “Mancini” contro il Fano, nella sfida valevole per il “turno preliminare” di Coppa Italia. Sarà subito derby, in un sabato pomeriggio caldo non solo meteorologicamente – fischio d’inizio per le ore 16 – perché in palio ci sarà l’accesso al primo turno nel tabellone della competizione, già programmato per domenica 28 agosto. Ad attendere la vincente della sfida tra Fano e Vigor Senigallia sarà il Montegiorgio, per un’altra partita tutta “Made in Marche”. Per preparare con maggiore cura l’impegno, i rossoblù scenderanno in campo nuovamente domani contro l’Olimpia Marzocca, per il quarto test match di questo precampionato dopo quelli con Recanatese, Osimana e Marina.

Proprio la sfida contro la formazione allenata da mister Giorgini, che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza, ha messo in mostra una Vigor bella solo a metà. Da una parte le assenze (D’Errico, Perri ed Alessandro Pesaresi) e dall’altra la mancanza di concretezza hanno portato il Marina a risultare maggiormente pericoloso nella prima metà di gara, con i padroni di casa che hanno con costanza tenuto in mano il pallino del gioco senza però rendersi effettivamente minacciosi. A cambiare volto alla sfida il calcio di rigore guadagnato da Kerjota e trasformato da Denis Pesaresi, per il vantaggio che da il “la” alla girandola di sostituzioni operate dai due tecnici per modificare l’assetto degli undici in campo. Particolarmente interessanti gli spunti messi in mostra dai più giovani, gettati nella mischia da Clementi e Giorgini, che hanno reso più frizzante la seconda metà di match. Poco prima del triplice fischio finale c’è la rete del definitivo 2-0, timbrata da Bucari con una bella conclusione da fuori area.