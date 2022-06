E' una Vigor sempre "Work in progress": resta Lazzari, torna Pesaresi

Il cartello “Work in progress” continua a campeggiare dalle parti del Bianchelli. Mantenendo fede alla strategia pianificata già all’indomani del salto in D, la Vigor Senigallia continua a tenersi stretta i protagonisti principali della galoppata che ha portato la squadra di mister Clementi a conquistare il primo posto in Eccellenza. Salgono a dieci le conferme, l’ultima delle quali è quella di Andrea Lazzari. Il centrocampista bergamasco non ha certo bisogno di presentazioni: nove stagioni in serie A, oltre al titolo di capocannoniere della Coppa Italia 2004/2005 con cinque reti segnate alla Juventus negli ottavi è un biglietto da visita più che sufficiente, e metterà ancora la sua classe e la sua esperienza al servizio della formazione rossoblu.

La dirigenza senigalliese continua, nel frattempo, anche a lavorare in...entrata. Dopo Kerjota, c’è infatti da registrare il secondo colpo di mercato, con il ritorno del ventiduenne centrocampista Alessandro Pesaresi. Cresciuto calcisticamente parlando proprio nel vivaio della Vigor, è reduce da una grande stagione con la maglia del Marina di mister Mariani, nel corso della quale ha messo a segno ben sette reti risultando uno dei giocatori più prolifici nel suo ruolo nel panorama della categoria. La sua duttilità sarà una delle armi in più nel torneo che i rossoblu dovranno affrontare.

Motivi personali, legati anche al lavoro, hanno invece portato alla separazione con due delle pedine chiave del campionato appena concluso: Luca Paradisi e Denny Carsetti salutano infatti la Vigor al termine di un torneo che li ha visti fornire un preziosissimo apporto, risultando in diverse circostanze decisivi.