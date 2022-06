La Vigor Castelfidardo ribalta il Valfoglia e centra la finale

La Vigor “ribalta” il Valfoglia e conquista la finale. Prova di forza della formazione di mister Manisera, che contro una delle squadre del torneo maggiormente performanti in trasferta, va sotto di una rete ma riesce subito a riequilibrare le sorti del match, per poi piazzare la stoccata vincente all’inizio del secondo tempo.

E’ infatti la squadra pesarese a sbloccare il punteggio: l’azione nasce da una fuga sulla destra di Capi, cross al centro che trova il puntuale colpo di testa di Bartomioli il quale manda la sfera alle spalle di Lombardi. Immediata la reazione della squadra fidardense: punizione battuta sul versante destro, sul primo palo c’è Rombini il cui piattone al volo riporta in equilibrio la sfida. La palla buona per il 2-1 i padroni di casa ce l’hanno al 45’: serpentina di Terrè, che solo davanti al portiere calcia in maniera angolata ma debole, ed Adebiyi riesce a deviare in corner.

Poco dopo il rientro dagli spogliatoi, la Vigor realizza la rete che si rivelerà decisiva: punizione da posizione defilata, disimpegno svirgolato da parte della retroguardia ospite, Pennacchioni è in agguato e con un lob anticipa l’estremo difensore avversario e realizza la rete del 2-1. Ancora Pennacchioni a bersaglio quattro minuti più tardi, ma la rete è annullata dall’arbitro. Il Valfoglia spinge alla ricerca del pareggio, ci va vicino poco prima dello scadere con un tiro potente di Elezaj sul quale Lombardi si oppone spedendo la sfera in corner, ma in pieno recupero sono i biancazzurri a sfiorare il tris con Terré, la cui fuga termina con una conclusione addosso al portiere. Al triplice fischio esulta la Vigor Castelfidardo, attesa al “Giuliani” per la finalissima play-off dai Portuali.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO – VALFOGLIA 2-1 (1-1 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Bandanera, Perna, Mosca, Marconi (52’ Gambacorta), Santoni, Ciucciomei (79’ Stacchiotti), Terrè, Rombini, Pennacchioni (60’ Storani), L. Polzonetti. All. Manisera

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi (79’ Giunchetti), Cenciarini (72’ Manca), Pedini (68’ Serafini), Magnani, Sanchini (59’ Donati), Capi (65’ Elezaj), Diomede, Bartomioli, Ricciotti, Scoccimarro. All. Angelini

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Bilò (AN)

RETI: 24’ Bartomioli, 29’ Rombini, 54’ Pennacchioni