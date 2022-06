Portuali implacabili: 2-1 al Montecchio, finale play-off conquistata

Il sogno dei Portuali continua. La formazione di mister Ceccarelli, neo promossa nel campionato di Promozione, dopo aver conquistato il secondo posto in regular season alle spalle della capolista Osimana supera anche il primo ostacolo presentato dagli spareggi promozione. I “Dockers” eliminano dalla corsa per l’Eccellenza il K-Sport Montecchio, squadra di spessore che ha conquistato il posto nella griglia dei play-off grazie ad un eccellente finale di torneo (tredici punti nelle ultime cinque uscite) che ha fruttato la quinta posizione. La squadra dorica si è peraltro confermata bestia nera per i biancorossi, battuti sia all’andata (2-0 a Torrette) che al ritorno (4-1) dai Portuali, unica formazione del Girone a riuscire nell’impresa.

Al “Giuliani” la sfida con il K-Sport termina 2-1 per effetto delle reti messe a segno dai padroni di casa, nella prima frazione, da Gioacchini e Mascambruni. Quest’ultimo, autore anche dell’assist per il primo gol messo a segno dal centravanti, ha griffato il raddoppio con una pregevole punizione. Nella ripresa la reazione ospite è tutta in un palo colto da Ferrini al quarto d’ora a Tavoni battuto. Ad una manciata di minuti dalla conclusione, il gol ospite messo a segno da Peluso su ribaltamento di fronte. Ora i “Dockers” si troverà di fronte la Vigor Castelfidardo nella finalissima play-off, ancora davanti al pubblico di casa per effetto della miglior posizione acquisita al termine del campionato. Sfida che assume anche i contorni di rivincita dell’ultima giornata, quando i fidardensi riuscirono a violare il “Giuliani” facendo perdere ai Portuali l’imbattibilità casalinga.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA – K-SPORT MONTECCHIO 2-1 (2-0 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Rinaldi, Ribichini (65’ Polidori), Santoni, Savini, Gasparini, Marzioni (73’ Lanari), Sassaroli, Gioacchini (82’ Garuti), Mascambruni (60’ Moretti), De Marco. All. Ceccarelli

K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Ferri, Beninati (71’ Mancini), Bracci (57’ Mazzari), Mazzoli, Liera, Bastianoni (76’ Cocchi), Dominici, Ferrini, Peluso, Rossi. All. Fini

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Giretti (MC)

RETI: 15’ Gioacchini, 38’ Mascambruni, 84’ Peluso