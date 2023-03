Vigor Castelfidardo, il riscatto è servito: tris al S.Orso

Con diverse assenze e reduce da un mese denso di impegni, la Vigor Castelfidardo chiude marzo in bellezza calando il tris contro il Sant’Orso. La settima vittoria casalinga del campionato riavvicina i biancazzurri alla zona play-off, dove continua ad orbitare la squadra fanese nonostante una sconfitta che però interrompe la serie di affermazioni consecutive in trasferta, dopo il bottino pieno contro MondolfoMarotta, Ilario Lorenzini Barbara e Valfoglia. Il punteggio si sblocca poco dopo il quarto d’ora di gioco: bella l’iniziativa di Ballarini che salta due avversari e verticalizza per Malaccari, che anticipa l’uscita di Palazzi e mette il pallone nel sacco per l’1-0. Gli ospiti non trovano lo spunto giusto per raddrizzare la sfida, e così al 26’ i fisarmonicisti raddoppiano: azione che nasce ancora dai piedi di Ballarini che innesca Borbotti (classe 2005, buona la sua prova all’esordio) il cui traversone trova puntuale sul secondo palo Altobello che sigla il 2-0 con cui si chiude il primo segmento di gara.

Il Sant’Orso comincia la ripresa con ben altro piglio: al 49’ Balducci sfiora il palo dal limite, tre minuti più tardi sulla botta secca di Mattioli è provvidenziale Lombardi di piede, quindi su una punizione dalla tre quarti respinta dall’estremo difensore locale, il pallone finisce sulla testa di Brocca il quale azzecca il lob ma trova reattivo Ballarini a respingere la sfera sulla linea di porta. La pressione dei fanesi non genera il gol che avrebbe potuto riaprire la contesa, che invece viene chiusa al minuto 84 da Arifi, perfetto nel rubare palla e saltare Gabbianelli, mettendo nell’angolino per il 3-0 finale. Toccherà poi a Lombardi, in pieno recupero, negare al Sant’Orso anche il gol della bandiera, respingendo il tentativo di Messina.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO-S.ORSO 3-0 ( 2-0 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini (72’ Kante), Gasparini, Gioielli, Marconi, M. Santoni (62’ Arifi), Malaccari, Ballarini (81’ Calligari), Altobello (88’ Gasparrini), Mosca, Borbotti (60’ Grayaa). All. Manisera

SANT’ORSO 1980 FANO: Palazzi, Nardini (39’ Iennaco), Vitali (76’ Grussu), De Angelis (80’ Latini), Brocca, Gabbianelli, Mattioli, Cenerilli (62’ Riberti), Messina, Saurro (60’ Luchetti), Balducci. All. Fulgini

ARBITRO: Cacchiarelli (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Belleggia (FM), Meo (MC)

RETI: 17’ Malaccari, 26’ Altobello, 84’ Arifi