Vigor Castelfidardo, dopo le giovanili anche la prima squadra scopre il suo nuovo volto

La Vigor Castelfidardo toglie il velo alla prima squadra. Dopo la presentazione delle varie formazioni giovanili, arriva il momento per il club fidardense di scoprire il volto della formazione che il prossimo anno disputerà il campionato di Promozione. Alla presenza del Sindaco Roberto Ascani e dell'assessore allo sport, nonché Vice Sindaco Romina Calvani, è ufficialmente partita la stagione "dei grandi". L'ultimo gradino della scalinata che grazie alla fusione con l'SA Calcio Castelfidardo raccoglie tutte le fasce d'età. Il primo ad intervenire è stato il Sindaco, che si è detto molto contento per questa unione, attribuendo al lavoro di Giovanni Taddei (ritenendolo a pieno titolo grande esponente del calcio fidardense), grandi meriti per la riuscita di questa operazione, che ha nelle fondamenta una società estremamente seria. Da Sindaco ha più volte appurato quanto la Vigor Castelfidardo goda di stima, sottolineando la lungimiranza di questo solido progetto.

L'Assessore Calvani ha manifestato l'apprezzamento per la fusione ritenendola una cosa molto importante per la città tutta, riconoscendo come la società abbia confermato ancora una volta la serietà che la contraddistingue. Ha chiuso l'intervento augurando il meglio a sodalizio biancazzurro in questo progetto a lunga scadenza. Dopo le autorità cittadine, ha preso la parola Giovanni Taddei, che ha innanzitutto illustrato le novità che hanno riguardato il settore giovanile e poi ha ringraziato l'SA Calcio Castelfidardo per aver sposato il progetto. E’ stata quindi la volta di Maurizio Cerasa: il presidente ha voluto focalizzare l’attenzione dei presenti sulla prima squadra e sull’importanza del campionato che verrà disputato. «In questi anni siamo rimasti molto soddisfatti di quanto fatto e ripetersi è sempre difficile. Ma non possiamo negare che ci sia anche un minimo di dispiacere perché è mancato qualcosina per essere veramente perfetti. Noi siamo una società ambiziosa, ed allora quanto fatto deve essere la base da cui partire e dare il massimo per migliorarsi. Il gruppo dello scorso anno è stato in gran parte riconfermato, un gruppo che ha già dimostrato la sua forza e di cui siamo estremamente soddisfatti».

E' toccato quindi poi a Mister Luca Manisera conclude la serata. Il tecnico, assolutamente in sintonia con il presidente, ha di fatto rimarcato gli stessi concetti, spendendo grandi parole sulla bontà del gruppo che annovera alcuni giocatori che sono con lui per il quinto anno consecutivo. «In questi cinque anni abbiamo passato momenti molto difficili – ha affermato – e ne siamo usciti sempre in maniera esaltante e per farlo serve essere uomini, prima che calciatori. Il regolamento è cambiato ancora, quest'anno si torna a due under, il che ha comportato delle scelte mirate nella composizione della rosa. Ci siamo focalizzati sulla possibilità di avere più scelta e più cambi per poter mantenere un livello di gioco ed un ritmo costante durante tutta la partita. Non sono ancora usciti i gironi, ma valutando la collocazione geografica delle squadre e la possibilità che venga ripescato il Villa San Martino è alquanto probabile che ci si ritrovi nel girone B. Un girone che conosciamo poco, ma nel quale verremo sicuramente attesi con tanta voglia di batterci, visto che siamo bicampioni nella Coppa di categoria e nelle ultime due stagioni abbiamo giocato la finale play-off del girone».