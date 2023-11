Vigor Castelfidardo, in casa è ancora festa: Potenza Picena battuto 3-2

La Vigor Castelfidardo festeggia ancora al “Gabbanelli”, piegando il Potenza Picena. Il quarto successo interno colloca i biancazzurri al vertice della graduatoria di rendimento nelle gare casalinghe e li mantiene nel compatto gruppone in bagarre per il podio, alle spalle della capolista Trodica, dove si sono raggomitolate dieci squadre nel breve volgere di due punti. La partita per i padroni di casa si mette in salita a metà della prima frazione, quando su un traversone di Perrella la sfera supera Lombardi e sbatte contro il ginocchio di Marconi, gonfiando la rete per l’1-0 dei giallorossi. Al tramonto del primo tempo arriva la rete che ristabilisce l’equilibrio: Gambacorta crossa dal fondo un pallone lungo, raccolto da Terré che stoppa e disegna un controtraversone che trova puntuale l’inzuccata in tuffo di Fanesi che sigla l’1-1 con cui le due formazioni vanno negli spogliatoi per il riposo.

La Vigor completa la rimonta mettendo al freccia al quarto d’ora della ripresa: azione sviluppata sull’asse Malaccari-Terrè, centro di quest’ultimo sul primo palo che genera un batti e ribatti risolto dal sempre puntuale Rombini, che griffa il 2-1. Gioia, però, di breve durata, in quanto al 67’ Prosperi si impossessa di una palla persa dai fidardensi, punta la porta e con un preciso diagonale batte Lombardi riportando il confronto in parità. Nel finale, la rete che vale i tre punti: minuto 82, Mosca sguscia sul fondo, palla a centro area per il piattone di Storani che non lascia scampo al portiere ospite, e consente così alla Vigor di brindare al quinto successo in campionato.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO-POTENZA PICENA 3-2 (1-1 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta, Brugiapaglia, Mosca, Marconi, Santoni, Malaccari, Ballarini (62’ Testa, 87’ Calligari), Fanesi (74’ Storani), Terrè, Rombini. All. Manisera

POTENZA PICENA: Giacchetta, Baccarini, Rossini, Wahi, Micheli, Durazzi, Perrella (65’ Nardacchione), Vecchione, Ruggeri, Giaccaglia (85’ Pietrani), Morbidelli (65’ Prosperi). All. Santoni

ARBITRO: Fiermonte (MC)

ASSISTENTI: Censori (San Benedetto del Tronto), Riggio (MC)

RETI: 23’ aut. Marconi, 43’ Fanesi, 61’ Rombini, 67’ Prosperi, 82’ Storani