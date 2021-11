Vigor Castelfidardo-Ilario Lorenzini Barbara, il commento dei due tecnici

Gol e spettacolo al “Gabbanelli” di Castelfidardo, con un 4-3 finale che premia la Vigor e condanna il Barbara alla quarta sconfitta in campionato. Padroni di casa avanti due volte nel primo segmento di gara ma raggiunti dall’Ilario Lorenzini, poi nella ripresa prende sostanza la vittoria dei fidardensi con tanto di sofferenza finale, causata dal terzo gol ospite che ha riaperto la sfida ad una manciata di minuti dal triplice fischio finale.

«E’ stata una partita giocata a ritmi altissimi – dice l’allenatore della Vigor Castelfidardo, Luca Manisera – al punto quasi da non appartenere a questa categoria, con tanta qualità messa in campo da ambedue le squadre. Per quanto ci riguarda, sono molto contento soprattutto per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo: nei primi 45’ minuti siamo andati in vantaggio due volte ma secondo me non siamo stati bravi abbastanza nel saper gestire la situazione favorevole che ci eravamo creati, invece nella ripresa siamo stati bravi a contenere i nostri avversari, impedendogli di esprimersi ai livelli del primo tempo, recuperando palloni e creando palle gol. Abbiamo dovuto soffrire nel minuti conclusivi dopo il gol del 4-3, ma va bene così: stiamo trovando quella continuità di risultati che ci mancava all’inizio, e lo stiamo facendo anche esprimendoci su buoni livelli, ci stiamo risollevando in classifica – conclude il tecnico - e questo ci permetterà di affrontare le partite che ci separano dalla fine del girone di andata con maggiore serenità».

«E’ stata una gran bella partita – afferma il mister dell’Ilario Lorenzini Barbara, Lorenzo Ciattaglia – con un primo tempo equilibrato e una ripresa in cui noi siamo un po’ calati, complice anche la bravura di una Vigor che secondo me gioca un ottimo calcio. Paghiamo una settimana molto complicata, in cui ci siamo allenati praticamente una sola volta lunedì, considerando un caso di Covid che abbiamo avuto e che ci ha visto quindi rispettare in “toto” la procedura, per la sicurezza nostra ma anche dei nostri avversari. Il risultato finale ci sta, anche se alla fine potevamo davvero raggiungere il pareggio».