Vigor. dieci minuti travolgenti: la Cagliese si arrende

Undici minuti travolgenti bastano alla Vigor Castelfidardo per intascare i tre punti. La formazione di mister Manisera continua a regalare al torneo di Promozione match pirotecnici (ben quindici le reti siglate nel doppio confronto dei quarti di finale di Coppa contro il MondolfoMarotta) ma soprattutto riesce a dare continuità al blitz esterno dello scorso turno, sul campo della capolista Montecchio battuta 2-1. Contro la Cagliese i biancazzurri mettono una bella ipoteca sulla posta in palio già al termine del primo tempo, chiuso in vantaggio 3-1, sebbene il calo nella ripresa finisca con l’agevolare i pesaresi che si riportano a -1, senza però riuscire a rimettere in parità l’incontro.

Dopo i primi minuti di studio, la Vigor prende con decisione in mano le redini della sfida. La prima rete arriva al 16’: discesa di Ballarini che mette in mezzo per il nuovo arrivo Guercio, il cui tiro – complice una deviazione della difesa ospite – inganna Paolucci che non riesce ad opporsi in maniera efficace. Avanti 1-0, la formazione di casa impiega cinque minuti per raddoppiare: Altobello difende bene la sfera, innesca Malaccari il quale viene agganciato in area. L’arbitro sanziona il fallo con la massima punizione che Rombini trasforma per il 2-0. Altri quattro giri di lancette e prende forma il tris: azione sull’out di sinistra, sul cross rasoterra che attraversa tutta l’area c’è Altobello puntuale sul secondo palo a depositare il pallone del 3-0 in rete.

Prima del riposo, c’è tempo per la rete del 3-1 che la Cagliese realizza con Pieretti, lasciato colpevolmente solo su azione di calcio d’angolo, mentre nella ripresa gli ospiti provano a spingere alla ricerca del gol senza però creare grossi grattacapi a Lombardi. Alla fine, la seconda marcatura pesarese si materializza sul secondo rigore di giornata, calciato da Bucefalo e decretato per un fallo subito in area da Caselli. Il 3-2 arriva però troppo tardi e la Vigor può festeggiare i tre punti. E contestualmente proseguire anche nelle operazioni di maquillage del mercato invernale, che hanno riportato in biancazzurro Pennacchioni, mentre hanno lasciato Castelfidardo Pantone, Gambacorta, Camilloni e Mammalucco.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO-CAGLIESE 3-2 (3-1 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Romagnoli, Gasparini, Malaccari (72’ Polzonetti), Marconi, Santoni, Guercio (70’ Arifi), Ballarini (90’ Baccarini), Altobello (80’ Pennacchioni), Mosca, Rombini. All. Manisera

CAGLIESE: Paolucci, Bianchi (46’ Pupita), Balla, Gaggiotti (78’ Monarchi), Rebiscini, Brunelli, S. Bucefalo (58’ Pierpaoli), Pieretti (46’ Cicci), Ciacci, A. Bucefalo, Romitelli (46’ Caselli). All. Pierotti

ARBITRO: Narcisi (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Malatesta (AN), Meo (MC)

RETI: 16’ Guercio, 23’ Rombini su rig., 27’ Altobello, 43’ Pieretti, 88’ A. Bucefalo su rig.