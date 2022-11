Exploit Vigor a Montecchio: la capolista battuta 2-1 dai biancazzurri

Inciampa ancora la capolista K-Sport, che non riesce a dare continuità alla bella affermazione conseguita sette giorni fa al “Giuliani” di Torrette contro i Portuali e viene sconfitta tra le mura amiche dalla Vigor Castelfidardo. Una battuta d’arresto che riduce ulteriormente il margine accumulato dal gruppo delle inseguitrici, che è andato via via assottigliandosi nel corso di un mese di Novembre che ha visto il Montecchio incassare complessivamente due sconfitte e non andare oltre il pari – senza gol, unica volta in stagione – sul campo di Fermignano.

Le emozioni sono condensate tutte nella seconda metà di gara, dopo un primo tempo in cui l’unica nota di cronaca è rappresentata dalla conclusione di Ballarini che non inquadra lo specchio della porta. Di ben altro spessore la ripresa, che si apre con il botta-risposta che porta il punteggio sull’1-1. I biancazzurri sbloccano il risultato grazie a Rombini, che supera Passeri e trova il diagonale vincente su cui Celato non può nulla. Ma dopo tre minuti un fallo di mano in area ospite viene sanzionato con la massima punizione che Dominici realizza spiazzando Lombardi. Il K-Sport preme alla ricerca del gol del ribaltone, ma si espone al contropiede della Vigor. Altobello fa le prove generali del gol al 69’, non inquadrando lo specchio da posizione privilegiata, ma non fallisce l’appuntamento con la rete al 73’, punendo una disattenzione difensiva dei padroni di casa. L’assalto finale regala al Montecchio due gol che vengono però annullati, ed i fidardensi al triplice fischio possono festeggiare.

Il Tabellino:

K-SPORT MONTECCHIO – VIGOR CASTELFIDARDO 1-2 (0-0 p.t.)

K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Pizzagalli, Baruffi (83’ Ferri), Paoli, Fontana (89’ Mazzari), Passeri, Bastianoni, Dominici, Vegliò, Tatò, Ferrini (65’ Rossi). All. Lilli

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini, Calligari, Gioielli, Marconi, Santoni, Malaccari, Ballarini (80’ Arifi), Altobello, Mosca (63’ Terrè), Rombini, (86’ Gasparini). All. Manisera

ARBITRO: Paoletti (FM)

ASSISTENTI: Bilò (AN), Bruscantini (MC)

RETI: 54’ Rombini, 57’ Dominici su rig., 73’ Altobello