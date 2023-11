L'Ancona sogna lo...sgambetto: biancorossi a Sassari contro la capolista Torres

Da prova di maturità, a prova di maturità. L’Ancona, caricata dal successo contro il Perugia e scortata da un manipolo di oltre sessanta innamorati che la seguiranno in Sardegna, fa tappa a Sassari nella tana della capolista Torres. Sfida tra due formazioni dall’andamento recente opposto: i dorici hanno accelerato notevolmente l’andatura tra fine ottobre ed inizio novembre con sette punti nelle ultime tre uscite, i rossoblù hanno invece hanno alzato il piede dal gas dopo sette vittorie consecutive (l’ultima di tale sequenza risale ad un mese fa, con la Lucchese in casa, che è anche il successo casalingo più recente in stagione). Imbattuta la squadra biancorossa con il “Colavitto 2.0”, così come quella sarda tra le mura amiche, dove non perde addirittura da marzo (0-1 contro il Pontedera).

Il “Comandante” dei dorici dovrà valutare con attenzione l’undici da schierare contro gli isolani. A centrocampo mancherà lo squalificato Paolucci, con il possibile varo di una mediana inedita dal 1’ che prevede Gatto play con Nador e Saco interni di centrocampo, con le alternative costituite da Basso e Gavioli. Dubbi anche sul fronte offensivo: Cioffi ed Energe viaggiano verso la riconferma, anche in considerazione dei problemi alla caviglia che stanno affliggendo Peli, mentre al centro si proverà a recuperare Spagnoli (assente contro il Perugia) con Krsitoffersen che ha smaltito la botta subita nella sfida contro gli umbri pronto a farne le veci al centro del tridente. Retroguardia con Perucchini tra i pali, Pellizzari e Cella in mezzo, più Clemente e Martina a duellare con Barnabà ed Agyemang per la maglia da terzini.

In casa Torres si valutano le condizioni di quattro titolari, con la speranza di un recupero last-minute di qualcuno. Sui binari laterali possibili i forfait di Zecca e Liviero, per i quali sono pronti Masala a destra ed uno tra Pelamatti e Kujabi a sinistra, col secondo che potrebbe agire anche nel cuore della mediana (soprattutto nel caso di rinuncia all’acciaccato Mastinu), restando in ballottaggio con Giorico e Cester. Nella retroguardia davanti a Zaccagno non è sicuro il rientro di Idda: in preallarme Siniega ed il riadattato Fabriani per la sostituzione, a completare il terzetto difensivo dove figureranno anche Dametto ed Antonelli. In avanti, Ruocco sarà deputato ad agire tra le linee, a supporto del tandem d’attacco che con ogni probabilità sarà formato da Fischnaller e Diakite, per la squalifica di tre giornate comminata a Scotto.

I precedenti

In Sardegna si contano 14 precedenti tra le due squadre: 4 i successi per i rossoblù (ultimo 2-0 nella serie C 1969/70), 2 vittorie del Cavaliere armato (ultima 2-0 nella serie C 1972/73, grazie alle reti di Caccia e Bussolari), e ben otto pareggi, l’ultimo dei quali a marzo scorso quando le due formazioni si sono ritrovare a distanza di mezzo secolo dall’ultimo appuntamento in terra isolana. Al “Vanni Sanna” finì 1-1, con i padroni di casa che acciuffarono il pari con Saporiti dopo il vantaggio biancorosso firmato da Di Massimo. Lo stesso risultato, peraltro, della sfida di andata disputata al “Del Conero” nel novembre 2022, con Spagnoli che dagli undici metri replicò al vantaggio rossoblù siglato da Scappini.

Torres-Ancona, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Torres-Ancona, in programma domenica 12 novembre settembre allo Stadio “Vanni Sanna” di Sassari a partire dalle 14, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Andrea Bordin di Bassano del Grappa, assistito da Marco Croce di Nocera Inferiore e Mattia Morotti di Bergamo. Quarto ufficiale: Lorenzo Casali di Crema.