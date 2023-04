Impresa S.Orso: battuta l'Olimpia Marzocca in dieci contro undici

Il Sant’Orso firma l’impresa centrando il suo ottavo successo interno in campionato. Tre punti pesantissimi quelli messi in cassaforte dalla squadra fanese, che nel match contro un’Olimpia Marzocca rivitalizzata dalle ultime due affermazioni (2-0 a Pesaro contro il Villa San Martino ed 1-0 casalingo nello scontro diretto contro l’Osimo Stazione) trova nel secondo tempo il gol vittoria nonostante l’inferiorità numerica maturata nei secondi 45’ di gara. In avvio gli ospiti si dimostrano subito volenterosi, e si affacciano dalle parti di Palazzi con l’ispirato Felicissimo, il cui tiro viene respinto ma e Tonucci non è sufficientemente lesto nel tap-in. Risponde il S.Orso con Vitali, che obbliga Giovagnoli a metterci i guantoni e con Saurro che dal limite non inquadra lo specchio, mentre poco prima del duplice fischio è ancora Felicissimo a coronamento di un’azione personale a seminare scompiglio nella retroguardia fanese.

La seconda frazione di gioco comincia in salita per la squadra di Fulgini: secondo cartellino giallo per Brocca ed inevitabile espulsione che lascia i locali in dieci. I fanesi sbandano, vengono tenuti a galla da Palazzi che mette una provvidenziale pezza sull’inzuccata ravvicinata di Canulli. A far cambiare l’inerzia della sfida è la rete, a metà ripresa, che decide il match: traversone di Vitali a beneficio di Saurro che sottomisura mette nel sacco il pallone dell’1-0. Reazione veemente dell’Olimpia, che forte della superiorità numerica si getta in avanti alla ricerca del pari, ma il bunker locale tiene respingendo al mittente ogni assalto. Al triplice fischio la festa è tutta per i padroni di casa, che si rilanciano così nella volata per un posto play-off.

Il Tabellino:

S.ORSO-OLIMPIA MARZOCCA 1-0 (0-0 p.t.)

S.ORSO 1980: Palazzi, Jennaco, Vitali, De Angelis, Brocca, Gabbianelli (46’ Alegi), Mattioli, Cenerilli (50’ Paolini) Messina, Saurro (41’ Latini), Balducci (55’ Luchetti). All. Fulgini

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Santi Amantini (75’ Campomaggi), Pigini (85’ Spanò), Abbruciati (75’ Rossi), Tomba, Montanari, Paolini, Tonucci, Canulli, Felicissimo (35’ Arsendi), Asoli. All. Barattini

ARBITRO: Crincoli (AP)

ASSISTENTI: Morganti (AP), Bertuzzi (FM)

RETE: 70’ Saurro