Promozione, ottava giornata: al "Bernacchia" Osimo Stazione-Potuali

Dopo sette giornate, il volto del Girone A disegnato dalla classifica sembra aver assunto dei connotati piuttosto marcati. In testa il Montecchio continua a non perdere un colpo: sei su sei e vantaggio sulle principali inseguitrici – tutte con una partita in più – che è già di cinque lunghezze. Per il K-Sport arriva adesso l’esame Ilario Lorenzini, nella sfida di cartello dell’ottava di andata: i gialloblu dopo la falsa partenza di inizio mese (0-3 a Pesaro contro il Villa San Martino) hanno inanellato quattro risultati utili consecutivi installandosi nella zona play-off, nonostante la scarsa vena realizzativa (appena cinque reti, terzo peggior attacco del girone). Anche in coda si cerca di ricucire lo strappo venutosi a creare: il fanalino di coda Cagliese ospita il Moie Vallesina, un Marzocca in apnea – quattro k.o. consecutivi – fa visita all’Urbania mentre il San Costanzo cercherà di bloccare una Fermignanese in risalita con sei punti presi negli ultimi cinque giorni.

Di sicuro interesse è anche il derby del “Bernacchia”, che vede i padroni di casa dell’Osimo Stazione opposti ai Portuali Ancona, così come la sfida in programma a Fano, dove il S.Orso seconda forza del torneo chiede strada ad un Valfoglia ancora a caccia della prima affermazione esterna. Il secondo posticipo di domenica pomeriggio vedrà in campo la Biagio Nazzaro: al “Comunale” di Chiaravalle arriva l’Atletico MondolfoMarotta uscito malconcio dalle ultime due trasferte. I rossoblu di casa proveranno a fare il primo bottino pieno dopo l’arrivo di Simone Pazzaglia alla guida tecnica. Campo centrale, nel Girone B, è invece il Comunale di Passatempo: i gialloblu, in piena bagarre nella zona play-off, tasteranno il polso alla Civitanovese, imbattuta capolista con quattro vittorie e tre pareggi all’attivo.

Di seguito il programma completo delle sfide di sabato e domenica valevoli per l’ottavo turno:

GIRONE A:

sabato 29 ottobre, ore 15.30:

Urbania – Olimpia Marzocca (ore 15)

Osimo Stazione - Portuali Ancona

Cagliese – Moie Vallesina

Villa San Martino – Vigor Castelfidardo

San Costanzo – Fermignanese

S. Orso - Valfoglia

domenica 30 ottobre, ore 14.30:

K Sport Montecchio – Ilario Lorenzini Barbara

Biagio Nazzaro – Atletico MondolfoMarotta

Riposa: Gabicce Gradara

GIRONE B:

sabato 2 9 ottobre, ore 15.30:

Matelica – Casette Verdini (ore 14.30)

Monturano – Aurora Treia (ore 14.30)

Futura 96 – Corridonia (ore 15)

Castel di Lama – Monterubbianese (ore 15)

Grottammare – Atletico Centobuchi

Passatempese – Civitanovese

Palmense – Monticelli

domenica 30 ottobre, ore 14.30:

Potenza Picena - Cluentina

Riposa: Trodica