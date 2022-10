Manita Fermignanese, Olimpia Marzocca ancora sconifitto

Manita della Fermignanese, che dopo la sconfitta nel debutto casalingo stagionale con i Portuali inanella la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche, seguente a quelle ottenute con Villa San Martino e Sant’Orso. Brutto capitombolo per l’Olimpia Marzocca, che incassa il secondo k.o. nel secondo recupero infrasettimanale – dopo lo 0-1 interno col Barbara – e resta incagliata nella zona retrocessione, con appena un punto di vantaggio dalla Cagliese fanalino di coda del Girone A. E questo nonostante la formazione di Giuliani abbia dimostrato, nella prima metà di gara, di reggere con efficacia l’urto dei padroni di casa trovando non solo la forza di passare in vantaggio, ma anche di riportarsi avanti dopo il momentaneo 1-1 della Fermignanese, andando negli spogliatoi sul 2-1. Poi da metà ripresa, il crollo che ha visto i biancoblu andare a segno quattro volte nel breve volgere di un quarto d’ora, fissando il punteggio sul 5-2 conclusivo.

Partita piacevole già in avvio, con entrambe le squadre vogliose di tenere il pallino del gioco. A passare sono gli ospiti al minuto 8: Canulli viene atterrato in area da Bacciardi e dal dischetto lo specialista Paolini non sbaglia. La formazione di casa non subisce il colpo e, anzi, va vicina al gol con Izzo alla mezz’ora. È il preludio al pareggio che arriva al 32’ con un tiro a giro di Volpini (nella circostanza, non impeccabile in fase di disimpegno la difesa di Giuliani). Neanche il tempo di esultare e il Marzocca torna avanti: su un lancio da centrocampo, Clementi spizza di testa per l’inserimento di Canulli, che infila senza problemi Cappuccini. La squadra di casa non ci sta e nella ripresa diventa subito padrona del campo. Passano pochi minuti e arriva la prima occasione per Labate dopo un bel fraseggio con Gori. La rete del pari arriva al 68’: cavalcata sulla destra di Volpini e palla nel secondo palo solo da spingere in rete per Izzo. Il monologo biancoblu continua e pochi minuti dopo Sacchi piazza un uno-due micidiale per gli ospiti. Prima al 72’ su un calcio di rigore conquistato da Izzo (sgambettato da Rossi) e due minuti dopo ben imbeccato da un filtrante con il contagiri dello stesso Izzo. Il colpo del definitivo ko arriva da un colpo di testa di Gori al 81’ su cross di Labate, che fa partire i titoli di coda del match che chiude il quadro dei risultati della terza di andata.

Il Tabellino:

FERMIGNANESE - OLIMPIA MARZOCCA 5-2 (1-2 p.t.)

FERMIGNANESE: Cappuccini, Mariotti, Labate, Lucciarini (66’ Cleri), Fraternali, Bacciardi (53’ Gori), Volpini, Masullo, Carsetti (57’ Sacchi), Bozzi (88’ Di Simoni), Izzo (82’ De Santis). All. Teodori

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Breccia, Pigini, Tonucci, Fabini, Tomba (48’ Arseni), Campomaggi (46’ Felicissimo), Rossi, Canulli (82’ Pierucci), Clementi (55’ Pompili), Paolini (73’ Rosselli). All. Giuliani

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Cordella (PU), Baldisserri (PU)

RETI: 8’ Paolini su rig., 32’ Volpini, 34’ Canulli, 68’ Izzo, 72’ su rig. e 74’ Sacchi, 81’ Gori