La Passatempese non si sblocca al "Gallo", con la Palmense è 0-0

La Passatempese non si sblocca. Quinta gara consecutiva casalinga senza segnare per la squadra gialloblù, che torna a muovere la classifica al “Muzio Gallo” dopo tre k.o. consecutivi di misura, ma la 0-0 maturato contro la Palmense non può soddisfare la squadra osimana, la quale deve fare i conti con una classifica che in coda si sta pericolosamente accorciando. La vittoria della Futura 96 ha infatti ridotto a due le lunghezze di margine dal penultimo posto che porta dritto in Prima Categoria, ora occupato dal Castel Di Lama. Crocevia essenziale per la salvezza diventerà così il prossimo match sul campo del fanalino di coda Grottammare, altra occasione per trovare quel successo che in questi primi quattro mesi del 2023 ancora manca all’appello.

L’importanza della posta in palio genera un primo tempo prudente da parte delle due squadre, avaro di occasioni da rete, tanto che i portieri si limitano solo a sbrigare l’ordinaria amministrazione. Nella ripresa, i padroni di casa prendono decisamente in mano le redini del match, costruendo diverse azioni da gol: è Camaioni ad ergersi a baluardo, prima a ridosso di metà tempo neutralizzando la conclusione di Rossini, poi poco dopo la mezz’ora opponendosi con efficacia al tentativo di Zannini, quindi con il doppio miracolo ancora su Zannini e Catena che salva la porta della squadra fermana. Nei minuti finali è però Rossini ad evitare la beffa, salvando provvidenzialmente sul neo entrato Biondi il quale sfiora solamente la rete che avrebbe assunto i contorni di punizione esagerata per i gialloblù. Che ora, dopo il settimo pareggio casalingo stagionale ed alla luce della classifica attuale, non possono più attendere per fare bottino pieno.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE-PALMENSE 0- 0

PASSATEMPESE: Strappini, Esposito, Polidori, Montesi, Rossini, Capomagi (88’ Stacchiotti), Catena, Martiri, Nemo (70’ Mihaylov), Zannini, Ferreyra. All. Moriconi

PALMENSE: Camaioni, Bergamoni, Marcaccio, Tamburrini (75’ Biondi), Smerilli, Cantarella, Vallasciani (88’ Salvatori), Forò, Cornero (84’ Iacoponi), Mauro, Ferranti (60’ Tassi). All. Piccioni

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Morganti (AP), Domenella (AN)