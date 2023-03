Passatempese, niente svolta: k.o. con rimpianti contro l'Aurora Treia

Il risultato finale rispecchia il pronostico della vigilia, che vedeva un Aurora Treia – ormai perfettamente calata nel ruolo di anti-Civitanovese – favorita nel match di Osimo contro una Passatempese fresca di cambio di guida tecnica. Lo scossone in casa gialloblù non ha prodotto passi in avanti in classifica, eppure la seconda forza del torneo ha messo in tasca i tre punti non senza apprensioni, legate perlopiù all’ottimo approccio avuto dai padroni di casa. La prima azione degna di nota è infatti al quarto d’ora, con un calcio piazzato di Stortoni sul quale Cartechini si rifugia in corner. Sul successivo angolo, un fallo di mano consente all’undici di Moriconi di andare sul dischetto: trasformazione affidata allo stesso Stortoni, che spiazza l’estremo difensore ospite ma non inquadra – di poco – lo specchio della porta.

Lo spavento scuote i treiesi, che avanzano il proprio baricentro e si fanno vivi al 21’ dalle parte di Strappini, provvidenziale nello sbrogliare la matassa al termine di una concitata mischia in area. Ma il portiere gialloblù non può nulla al 35’ quando Badiali raccoglie un perfetto suggerimento di Voinea e con un diagonale chirurgico timbra l’1-0. Il vantaggio acquisito nel primo segmento di gara è sufficiente alla squadra di Passarini per aggiudicarsi l’intera posta in palio: secondo tempo senza particolari note di cronaca, coi padroni di casa ad esercitare una supremazia sterile, che sfocia solo nel colpo di testa di Rossini al 70’ il quale non va a bersaglio.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE-AURORA TREIA 0-1 (0-1 p.t.)

PASSATEMPESE: Strappini, Esposito (46’ Zannini), Polidori, Montesi, Rossini, Stortoni, Catena (65’ Simoncini), Capomagi (90’ Stacchiotti), Storani (73’ Mihaylov), Martiri, Ferreyra. All. Moriconi

AURORA TREIA: Cartechini, Cervigni, Marchetti, Capradossi, Palazzetti, Filacaro, Capponi (75’ Marini), Panichelli, Voinea, Badiali, Andreucci (85’ Di Francesco). All. Passarini

ARBITRO: Sabbouh (FM)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), De Marino (PU)

RETE: 35’ Badiali