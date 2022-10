Jesina beffata a Padova: ora il big-match col Lumezzane

Dopo l’1-1 casalingo col Venezia, la Jesina femminile porta a casa un altro punto prezioso, impattando al “Vermigli” contro le padrone di casa del Padova. Gara divertente, con il rammarico per le leoncelle legato alla rete del definitivo 2-2 arrivata all’ultimo minuto di recupero, che ha permesso alle biancoscudate di evitare la sconfitta e di riacciuffare nuovamente le marchigiane, brave a portarsi due volte in vantaggio nella ripresa dopo un primo tempo concluso a reti inviolate.

La prima frazione di gara scivola via senza particolari emozioni, con i portieri impegnati solo marginalmente. Molto più effervescente la ripresa, che si apre con le padrone di casa subito pericolose con Spinelli, il cui tiro è murato sulla linea di porta, con la pronta risposta della Jesina che prima dalla lunga distanza poi sul successivo corner obbligano Rolfini ad un doppio provvidenziale intervento. E’ l’anticamera del gol che sblocca il match, il quale si materializza al 60’ con una conclusione da lontano di Zambonelli. Le leoncelle sfiorano più volte il raddoppio, vengono castigate al minuto 82 dalla punizione di Martello che ristabilisce la parità, ma hanno la forza di andare nuovamente avanti in prossimità del recupero con Becci sul cui tiro Rolfini riesce solo a toccare, ma non a deviare. I tre punti sembrano acquisiti, ma ad una manciata di secondi dal triplice fischio il colpo di testa di Biasiolo permette al Padova di evitare la sconfitta e acciuffare in extremis il 2-2.

Con l’imbattibilità stagionale confermata, al pari delle prime due della classe, Merano e Bologna, la Jesina attende ora la visita del Lumezzane, che dopo un filotto di quattro affermazioni consecutive ha incassato nell’ultimo turno la prima sconfitta stagionale, tra le mura amiche proprio contro le felsinee salite ora sul secondo gradino del podio. Un test probante, per capire potenzialità ed ambizioni della squadra allenata da mister Baldarelli, che sta confermando sul campo quanto di positivo detto nei pronostici pre-campionato.