Jesina, buon punto col Venezia. Ora la trasferta al "Vermigli" di Padova

La corsa della Jesina Femminile nel girone B di serie C femminile viene rallentata dal pareggio casalingo contro il Venezia, che si configura comunque come un punto guadagnato al cospetto di una formazione competitiva. Le lagunari, arrivate nelle Marche dopo il passo falso casalingo contro il Bologna, hanno subito impresso ritmo ed intensità al gioco, pericolose con Zuanti al 3’ (conclusione sopra la traversa) ed al 10’ (parata di Generali). Le leoncelle rispondono al fuoco con l’incornata di Modesti su azione d’angolo, il pallone colpisce la traversa e viene poi respinto da Limardi sulla successiva ribattuta di Crocioni. Il punteggio si sblocca al 22’: le venete passano con Zuanti che di testa va a segno sul traversone di D’Avino, con le proteste delle biancorosse per un’irregolarità non ravvisata dall’arbitro sull’azione del gol. A riportare in equilibrio la sfida è Oleucci – entrata ad inizio ripresa – che al 48’ timbra l’1-1 finalizzando l’assist di Botti. La seconda metà di gara viaggi su rapidi capovolgimenti di fronte, con la sfuriata del Venezia controllata dalla Jesina che nell’ultima porzione di gara sfiora più volte la rete del 2-1, senza però riuscire a centrare la quarta vittoria consecutiva.

Dieci i punti in classifica finora ottenuti dalle ragazze di mister Baldarelli, sul gradino più basso del podio insieme al Bologna ed alle spalle di Lumezzane e Merano a punteggio pieno. Il prossimo impegno per le leoncelle sarà domenica in trasferta, al “Vermigli” contro il Padova che insegue in graduatoria ad una lunghezza ed è reduce dal 3-2 esterno sul campo del Venezia Calcio 1985. Gara delicata quella che attende la Jesina, a cui farà seguito il big match del 16 ottobre quando nelle Marche si presenterà proprio il Lumezzane.