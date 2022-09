Una Jesina a punteggio pieno all'esame di maturità contro il Venezia

Terza vittoria su tre e secondo clean sheet stagionale per una Jesina che sembra davvero prenderci gusto. Prima Orvieto, poi il Centro Storico Lebowski, quindi il Riccione in occasione dell’ultima giornata, sfida che da qualche tempo a questa parte ha assunto quasi le sembianze di un derby. La partita contro le romagnole ha nuovamente evidenziato il carattere delle leoncelle, che hanno subito cominciato col piede giusto colpendo una traversa su punizione con Modesti e segnando con Crocioni, con la rete però annullata per dubbia posizione di off-side. A diventare decisivo è però l’uno-due poco dopo metà ripresa: al 70’ la Jesina passa in vantaggio dopo una percussione di Fontana che complice una disattenzione difensiva sigla l’1-0, e sei minuti più tardi trova il 2-0 con Berti al 76’ – al suo quarto centro stagionale - che indovina la deviazione vincente di testa da calcio d’angolo.

Ora, per la formazione di Mister Baldarelli, arriva il momento di affrontare un vero e proprio esame di maturità. Domenica, infatti, le leoncelle affronteranno il Venezia, una delle formazioni maggiormente accreditate per il salto di categoria, reduce dal passo falso casalingo contro il Bologna. Insieme al Merano – a punteggio pieno con la Jesina ed il Lumezzane ed ancora a quota zero gol subiti – al Vicenza ed al Bologna, le venete hanno qualità ed esperienza per puntare in alto, in un girone B che peraltro molti indicano come quello maggiormente competitivo. Insieme alle “big” del torneo ci sono anche le biancorosse, le quali potrebbero rivestire il ruolo di rivelazione del campionato ed inserirsi nella lotta per le prime piazze. Ed il match contro il Venezia potrebbe quindi, fornire un’indicazione importante non solo sugli oggettivi passi in avanti compiuti dal gruppo, ma anche sulla distanza tra la Jesina ed una delle candidate alla vittoria finale.