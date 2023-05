Mazzocchini-gol e tanta grinta: l'Osimo Stazione torna a vincere al "Bernacchia"

La lunga sosta non pesa sulle gambe dell’Osimo Stazione, che al “Bernacchia” vince e convince contro il Sant’Orso. Affermazione di misura, importantissima, per l’undici guidato in panchina da mister Marco Michettoni, che si allontana temporaneamente dal pericoloso perimetro della retrocessione diretta. Una gara che i ferrai hanno interpretato ottimamente, contro un’attrezzata compagine in lotta per un posto nei playoff. Ora il pensiero è subito rivolto alle tre “finali” che restano, a partire dal match del prossimo turno che vedrà i biancoverdi impegnati a San Costanzo contro l’ultima della classe.

Pronti, via e dopo una prima fase prudente, la squadra della locomotiva sblocca il risultato al 14’ con Mazzocchini, che di testa spinge in rete il calcio d’angolo battuto da D’Auria. Provano a reagire gli ospiti, ma i padroni di casa non si scompongono continuando a costruire azioni. Il Sant’Orso punta sulle ripartenze senza tuttavia rendersi troppo pericoloso. Match più vivace nella seconda frazione di gioco, con i taccuini che si aprono subito per annotare un gol annullato a Mazzocchini per fuorigioco. Ci si fronteggia a viso aperto grazie anche ai cambi effettuati dai due allenatori. Al 75’ gli ospiti possono approfittare della più ghiotta delle occasioni per pareggiare: il direttore di gara assegna ai fanesi un penalty per una caduta in area di Messina, il quale si incarica della trasformazione ma centra in pieno la traversa. Aumenta il pressing degli ospiti, che negli ultimi minuti diventa un vero e proprio assedio. I ferrai lottano e resistono in mischia, festeggiando una bellissima vittoria.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE – S.ORSO 1-0 (1-0 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Marconi (81’ Sampaolesi), Staffolani, Pizzuto, Ippoliti, Gyabaa Douglas, Bah, Mazzocchini, D’Auria (73’ Gelli), Polenta (85’ Karalliu). All. Michettoni

SANT’ORSO 1980: Palazzi, Nardini (65’ Panicali), Vitali, De Angelis, Paolini (50’ Giraldi), Gabbianelli, Mattioli (55’ Luchetti), Cenerilli (61’ Riberti), Messina, Saurro, Balducci (50’ Brocca). All. Fulgini

ARBITRO: El Mouhsini (PU)

ASSISTENTI: Pizzuti (MC), Bellagamba (MC)

RETE: 14’ Mazzocchini