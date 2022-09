Bottaluscio parla da leader: «Piedi per terra, ma siamo in fiducia»

E’ uno dei leader di questa Osimo Stazione Conero Dribbling, nonché il portiere meno battuto dell’intero campionato, considerando che i biancoverdi hanno già disputato tre gare. Risponde al nome di Benedetto Bottaluscio, che ha subito un solo gol nei primi 270 minuti della stagione. Anche altre 4 squadre sono state perforate una sola volta, ma o hanno già goduto del turno di riposo oppure si sono viste rinviare almeno una gara a causa dell’alluvione.

«Le poche reti subite - dice Bottaluscio - sono frutto dell’approccio mentale, della concentrazione e dell’attenzione, da parte di tutti, compresi gli attaccanti. Da portiere, mi ritengo fortunato ad avere un reparto difensivo così solido e cerco di dare sempre il massimo per dar loro ulteriore sicurezza». Il numero 1 dei ferrai poi torna sulla vittoria di sabato, sul campo del MondolfoMarotta: «Mi aspettavo una grande prestazione e così è stato, abbiamo trascorso una settimana carichi e fiduciosi grazie anche alla vittoria di mercoledì in Coppa. La condizione fisica era ottimale e abbiamo espresso un gran bel gioco sul piano tattico, ma la chiave è stata la fase difensiva: conoscevamo i punti di forza degli avversari, le potenzialità degli attaccanti e abbiamo concesso poco».

«L’avvio di stagione è certamente buono – prosegue Bottaluscio - ma restiamo con piedi per terra sapendo che c’è ancora tanta strada da fare e tanto margine di miglioramento. Siamo consapevoli di avere del potenziale e dobbiamo restare concentrati per sfruttarlo al meglio». La testa ora vira sul Moie Vallesina (sabato, ore 15.30 al Bernacchia): «Hanno dimostrato di essere un avversario ostico e il loro inizio di stagione ne è stata la dimostrazione. È un bel gruppo sia per qualità che per esperienza e ci sono anche dei buoni giovani. Sarà una partita difficile per noi. Siamo chiamati a proseguire la nostra striscia positiva e questo deve darci una marcia in più, così come il fattore campo. Mi aspetto un match intenso e a ritmi alti».