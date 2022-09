Stoccata di Nanapere, l'Osimo Stazione abbatte la capolista MondolfoMarotta

Efficace anche in trasferta. L’Osimo Stazione piazza il colpaccio sul campo della capolista Atletico MondolfoMarotta, grazie ad un eccellente approccio e ad una corretta interpretazione delll’incontro. Partiti col piglio giusto, i ragazzi di Fenucci si rendono pericolosi al 2’ e 5’ con Nuhu che di testa in entrambe le occasioni scalda i guanti a Montesi. Tuttavia, nell’unica disattenzione difensiva, l’Atletico risponde con Bracci fermato al limite dell’area. La punizione che ne consegue non sortisce alcunché. Al 20’ Masi si mette in proprio con una serie di dribbling ubriacanti e scavetto finale che colpisce il palo complice il tocco di Travaglini. Sempre Masi al 24’ ci prova da fuori costringendo il portiere alla deviazione in angolo. Al 32’ l’episodio chiave della gara: Mazzocchini riceve palla in area e nel girarsi viene agganciato da Fraternali per il fallo da rigore. Dal dischetto Nanapere calcia forte, Montesi respinge, ma il centravanti biancoverde è lesto nel ribadire in rete. Al 42’ la Stazione ha l’occasione buona per allungare, col colpo di testa di Douglas a portiere battuto, sventato in extremis da un difensore sulla linea di porta.

Nella ripresa i padroni di casa provano al alzare il ritmo nel tentativo di riprendere il risultato. Per contro la Stazione rinserra le fila, chiude bene gli spazi e non concede nulla, se si esclude un’incursione di Frulla che semina scompiglio senza riuscire a concludere. Anzi, i biancoverdi potrebbero allungare con Nanapere al 53’ con tiro alto di poco e al 60’ con un fendente a fare la barba al palo. L’Atletico si allunga esponendosi a qualche rischio di troppo. Douglas in sequenza tra l’81’ e l’83’ ha sui piedi la palla per chiudere il match difettando però, nella mira. Nel finale l’Atletico tenta l’assalto all’arma bianca, senza però mai impensierire Bottaluscio.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA – OSIMO STAZIONE 0-1 (0-1 p.t.)

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Pacenti, Giobellina, Morganti (46’ Marconi), Travaglini, Fraternali (80’ Marzano), Polverari (46’ Creatore), Orciani (46’ Frulla), Cordella, Bracci, Pompei (46’ Bartoletti). All. Pompei

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Candolfi, Brugiapaglia, Rinaldi, Sampaolesi, Testoni, Gyabaa Douglas, Masi (61’ Polenta), Nanapere, Nuhu, Mazzocchini (81’ Pandolfi). All. Fenucci

ARBITRO: Cacchiarelli (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: De Marino (PU), Di Tella (AN)

RETE: 33’ Nanapere