Terzo volto nuovo in casa Osimo Stazione: arriva l'attaccante Matteo Camilloni

Dopo Boccolini e Sall Cheikh, l’Osimo Stazione Conero Dribbling è lieta di annunciare il terzo volto nuovo della stagione 2023/2024. Si tratta di un innesto di spessore, ovvero di Matteo Camilloni, jolly offensivo reduce dal balzo di categoria in maglia Appignanese attraverso gli spareggi di Prima Categoria. Classe 2000, Camilloni può ricoprire più ruoli nella zona avanzata del campo, e sarà un attaccante importante nella scuderia del confermatissimo mister Marco Michettoni. Matteo è cresciuto nel Montefano, ritagliandosi grandi soddisfazioni nella Juniores e le attenzioni della prima squadra viola, per poi andare a farsi le ossa in categorie inferiori, conquistandosi l’interesse di tanti addetti ai lavori. Il direttore sportivo Massimo Minnozzi è riuscito a portarlo in biancoverde con la consapevolezza che riuscirà a fornire un enorme contributo alla causa.

Nel frattempo, la dirigenza ha cominciato il reclutamento dei giovani i quali andranno a formare il gruppo della categoria Allievi, comprendente ragazzi nati negli anni 2007 e 2008. Una vetrina importante, quella offerta dal sodalizio biancoverde, il cui vivaio è attenzionato da diversi club professionistici: i ragazzi che indossano la casacca dell’Osimo Stazione Conero Dribbling hanno la possibilità di mettersi in mostra ed essere quindi monitorati da società importanti. Il tutto, venendo seguiti dai tecnici biancoverdi, qualificati e contraddistinti dalla grande passione per il calcio che li accomuna.