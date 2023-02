Osimo Stazione e Barbara non si fanno male

Pareggio senza reti per l’Osimo Stazione, che non riesce a superare un’ordinata Barbara. Avvio blando con le squadre attente a non scoprirsi. Il primo sussulto è solo al 22’ quando Masi di testa sfiora il palo. Poi al 31’ Nanapere tira di potenza, ma centrale, con Minardi pronto a respingere. Allo scadere della prima frazione si fanno vedere anche gli ospiti: al 45’ Nacciarriti lanciato a rete conclude, con Bottaluscio strepitoso nella deviazione in angolo. Dal corner, di testa Sanviti manda a lato di un niente.

Nella ripresa stesso spartito con gioco che staziona per lo più a centrocampo. Tuttavia, al 56’, Polenta da due passi viene anticipato un istante prima di appoggiare in rete. I biancoverdi fanno tanto possesso palla, ma la concretezza è infinitesimale. Allora al 69’ è Morsucci che dopo una bella iniziativa personale chiama agli straordinari Bottaluscio. Di fatto, con il passare dei minuti, e nonostante i cambi da ambo le parti, prevale la paura di non perdere. L’ultima occasione è per i ferrai in pieno recupero: al 93′ D’Auria è bravo a calciare al volo, senza però inquadrare la porta. I padroni di casa tornano a muovere la classifica dopo le sconfitte con Atletico MondolfoMarotta e Moie Vallesina, il Barbara scrive la parola fine alla serie di sconfitte esterne consecutive – ben cinque – cominciata a metà novembre.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE - ILARIO LORENZINI 0-0

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi (88’ Ramos), Polenta (73’ Pellegrini), Staffolani, Bah (75’ Mazzocchini), Premi, Sampaolesi (73’ D’Auria), Pizzuto, Nanapere, Gelli (75’ Mazzocchini), Gyabaa Douglas. All. Girolomini

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Nacciarriti (60’ Fronzi), Gregorini, Morsucci, Tiriboco, Sanviti (46’ Paradisi), Rossini (90’ Di Sabato), Cardinali, Giorgetti (55’ Giuliani), Brunori (77’ Mancini), Sabbatini. All. Spuri

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Domenella (AN)