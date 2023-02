L'Osimo Stazione non finalizza, il Moie sì: al "Pierucci" finisce 2-0

Un Moie cinico fa sua l’intera posta in palio, mantenendo aperta la striscia di risultati utili consecutivi dall’inizio del girone di ritorno e contestualmente allungando ancora l’imbattibilità del “Pierucci”, inviolato ormai da tre mesi. Ne fa le spese l’Osimo Stazione, che per un’ora di gioco ha avuto il merito di stringere in mano le redini della gara, producendo azioni da gol ma difettando nella finalizzazione, carenza pagata a caro prezzo nei venticinque minuti conclusivi quando i padroni di casa hanno piazzato le due stoccate che hanno deciso il confronto. Nella prima mezz’ora i ragazzi di Roberto Girolomini tengono maggiormente il pallino del gioco. La prima occasione alla mezz’ora ce l’ha Bah servito da Gelli, ma l’attaccante biancoverde spreca. Al 45’ occasione clamorosa per Nanapere, che solo davanti ad Anconetani, gli calcia addosso. In mezzo anche altri tentativi della Stazione, neutralizzati dalla difesa di casa e una sola conclusione timida del Moie Vallesina. Così si va al riposo sullo 0-0 con qualche rimpianto.

Nella ripresa subito pericolosi i locali, ma Rinaldi in qualche modo libera. Replicano gli osimani, con Masi protagonista e fermato in calcio d’angolo. L’Osimo Stazione resta vivace, ma dopo tanto produrre senza concretizzare, ecco la beffa: siamo al 63’, Gyabaa atterra in area Berardi che si incarica della trasformazione del rigore decretato realizzando dal dischetto l’1-0. Girandola di cambi, l’undici di Girolomini torna a spingere, è Masi a chiamare all’intervento Anconetani. Il Moie Vallesina però ha sempre più spazio per ripartire e, poco prima della segnalazione del recupero ecco il 2-0 che chiude la pratica, firmato da Rossetti su assistenza di Mosca.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA-OSIMO STAZIONE 2-0 (0-0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Giampaoletti, Carboni, Balducci, Marini, Pandolfi (75’ Api), Cercaci (60’ Mosca), Madonna (32’ Rossetti), Berardi (70’ Canulli), Costantini (90’ Barcaglioni). All. Rossi

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Polenta (75’ D’Auria), Staffolani (90’ Ramos), Gyabaa Douglas (83’ Premi), Rinaldi, Sampaolesi, Pizzuto, Napapere, Gelli (70’ Amoabeng), Bah (70’ Mazzocchini). All. Girolomini

ARBITRO: Gasparoni (Jesi)

ASSISTENTI: Murarasu (AN), Bejko (Jesi)

RETI: 65’ Berardi su rig., 89’ Rossetti