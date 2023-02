Giornata Nazionale del Personale Sanitario, l'omaggio della LND

Il 20 febbraio 2023 ricorrerà la 3a “Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale e del volontariato”. Tutte le Federazioni e i Consigli nazionali degli Ordini delle Professioni socio sanitarie – medici e odontoiatri, infermieri, farmacisti, medici veterinari, tecnici sanitari e professionisti della riabilitazione e prevenzione, ostetriche, chimici e fisici, fisioterapisti, psicologi, biologi, assistenti sociali – hanno deciso di celebrare congiuntamente questa ricorrenza, la cui istituzione ha costituito per i professionisti un pubblico riconoscimento dell’attività quotidianamente svolta a tutela della salute dei cittadini.

Anche la Lega Nazionale Dilettanti ha voluto rendere omaggio a tutto il lavoro svolto dal personale sanitario, proponendo di effettuare l’ingresso in campo delle squadre accompagnate dagli operatori – ove presenti – nonché la contestuale lettura del messaggio, negli impianti sportivi che per dotazioni strutturali lo consentiranno, per tutte le gare dei Campionati dilettantistici, nazionali, regionali e provinciali, in programma nelle giornate dal 17 al 20 febbraio 2023. Di seguito il messaggio che verrà divulgato:

«Il 20 febbraio 2020 è stato il giorno in cui a Codogno venne scoperto il “paziente uno”, il primo caso attaccato dal virus Sars-Covid-2. La Lega Nazionale Dilettanti non dimentica gli uomini e le donne che si sono messi a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, anche pagando con la loro stessa vita. Presenti anche nelle partite di calcio, sono a bordocampo, sotto il sole o sotto la pioggia, sempre pronti a tutela della salute e per intervenire nei casi di infortunio. Un sacrificio impagabile, un patrimonio prezioso. Il mondo del calcio ringrazia con tutto il cuore dei Dilettanti».