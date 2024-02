Il Tolentino fugge due volte, Tittarelli lo riprende: un punto per l'Osimana nella festa dei tifosi

Osimana e Tolentino conquistano un punto a testa, con il punteggio finale di 2-2 dopo una partita frizzante, in un ambiente festoso grazie anche al gemellaggio che lega le due tifoserie. I “senza testa” colgono un punto contro una squadra organizzata e competitiva, non risentendo delle fatiche di Coppa di mercoledì. Mister Aliberti opera un pò di turnover tenendo in panchina inizialmente Mosquera, Bugaro e Bambozzi, risponde la squadra di Possanzini che ha raccolto un solo punto nelle ultime tre uscite, con Nasic, Cardinali, supportati da Bracciatelli. Primo brivido dentro l’area di rigore osimana con Falcioni che sbaglia un retropassaggio al portiere, abile Micucci a rimediare una potenziale occasione per gli ospiti. Risponde Buonaventura al 4’ ma il suo colpo di testa finisce alto di un metro, segnale dei ritmi alti già dalle primissime battute.

Al 13’ la partita si sblocca con il Tolentino che si porta in vantaggio con un colpo di testa di Baldo, assistito da un bel cross dalla destra di Tomassetti, mentre al 35’ i giallorossi pareggiano con un bel colpo di testa dell’ariete Tittarelli, su traversone dosato alla perfezione dalla trequarti da parte di Buonaventura. Al 40’ ottimo riflesso di Santarelli che blocca in due tempi il colpo di testa da posizione ravvicinata di Lanza, e due minuti dopo si ripete questa volta su Cardinali. Prima frazione di gara che si conclude col parziale di 1-1, occasioni da una parte e dall’altra con le due squadre che non si risparmiano.

All’alba del secondo tempo il Tolentino ritrova il vantaggio dopo una bella azione in verticale, con Tomassetti che insacca da posizione defilata alla destra per l’1-2 ospite. L’Osimana ritrova il pareggio al 55’ con la doppietta personale di Tittarelli: perfetto il corner del neo entrato Bambozzi che pennella per la testa del bomber. Una volta ritrovata la parità, è la squadra di Aliberti a fare la partita, grazie anche all’apporto delle forze fresche inserite in corso d’opera, ma il match si mantiene in equilibrio. Al minuto 88 è Tittarelli a sfiorare la tripletta, ancora di testa, ma ottimo il riflesso del giovane portiere ospite, classe ’06, che devia in angolo. Alla fine il risultato non cambia, con un episodio dubbio negli ultimi scampoli di gara con un tocco di mano di Borrelli su punizione dalla destra non ravvisato dal direttore di gara.

Il Tabellino:

OSIMANA-TOLENTINO 2-2 (1-1 p.t.)

OSIMANA: Santarelli, Falcioni (82′ Baiocco), R. Fermani (75’ Mosquera), Borgese, Patrizi, Micucci, Pasquini (54’ Bugaro), N. Fermani (46’ Bambozzi), Tittarelli, Buonaventura (68’ Mercanti), Alessandroni. All. Aliberti

TOLENTINO: Orsini, Lanza (70’ Moscati), Baldo, Sosa, Dilallo, Giuggioloni (70’ Frulla), Tomassetti, Santoro (75’ Salvucci), Cardinali, Bracciatelli (75’ Borrelli), Nasic. All. Possanzini

ARBITRO: El Mouhsini (PU)

ASSISTENTI: Piccinini (AN), Belogi (AN)

RETI: 13’ Baldo, 35’ Tittarelli, 48’ Tomassetti, 55’ Tittarelli