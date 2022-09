Il Marina sciupa, Buonaventura la punisce: Osimana di misura al "Diana"

Partita al cardiopalma per l’Osimana, che dopo il successo della scorsa settimana contro il Porto Sant’Elpidio, concede il bis contro il Marina. Un match dalle tante occasioni, molte sprecate, che si è però deciso negli ultimi minuti, grazie ad una rete di Buonaventura che ha sbloccato uno stallo che sembrava dover essere il naturale esito della sfida. Partenza aggressiva per l’Osimana, che tenta la conclusione a tre minuti dal fischio d’inizio con un calcio di punizione di Bambozzi. Attimi di tensione poco dopo, quando un’incomprensione tra Pedini e l’estremo difensore del Marina rischia di concedere ai padroni di casa il goal del vantaggio. Al 10’ è Buonaventura a cercare lo specchio della porta su calcio di punizione, spedendo però la sfera poco più in alto della traversa. Niente di fatto neanche per Nunez, che al 14’ tenta di portare i giallorossi in vantaggio con un tiro da posizione insidiosa, senza incontrare la resistenza dei difensori ma venendo fermato dal portiere del Marina, Mancini, che riesce ad intercettare la palla ed a spedirla sul fondo.

Al 20’ si desta il Marina, con Gregorini che cerca lo specchio della porta da posizione molto ravvicinata ma non inquadra la portas. Ci riprova Gabrielli poco dopo, che riesce a dribblare la difesa giallorossa ma alza troppo la mira. Rispondo i locali con Proesmans (a segno su punizione ma gol annullato per fuorigioco), Nunez - che di testa manda la sfera sul fondo – e Paccamiccio in chiusura di tempo il quale pecca di precisione. Ospiti che scattano meglio dai blocchi alla ripresa delle ostilità dopo l’intervallo: prima Nacciarriti non sfrutta adeguatamente un pallone dopo aver sorpreso la difesa locale, poi sciupa un calcio di rigore con Gabrielli che dagli undici metri calcia sopra il montante. Scampato il pericolo, l’Osimana pigia sul gas, due volte con Proesmans e soprattutto con Pasquini, che al minuto 83 sfiora il palo da posizione favorevole. A sbloccare il match ci pensa Buonaventura, che all’87’ insacca la palla e si gode il boato di gioia levatosi dalle tribune del “Diana”. Quattro minuti di recupero concessi, poi il triplice fischio dell’arbitro che certifica i tre punti per i giallorossi.

Il Tabellino:

OSIMANA – MARINA 1-0 (0-0 p.t.)

OSIMANA: Canullo, Paccamiccio (76’ Bassetti), Fermani (89’ Armellini), Calvigioni, Labriola, Patrizi, Proesmans, Bambozzi, Nunez (85’ Mercanti), Buonaventura, Pasquini (90’ Madonna). All. Mobili

MARINA CALCIO: Mancini, Cucinella, Pedini, Rossetti (76’ Lazzarini), Carloni, Vinacri, Gagliardini, Gregorini, Pierandrei, Nacciariti, Gabrielli (65’ Piermattei). All. Giorgini

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Bilò (AN), Bejko (Jesi)

RETE: 87’ Buonaventura